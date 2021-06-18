台灣疫苗荒！「這些人」對政府不信任 遠赴大陸、美國打針

台灣因疫苗供應量不足，目前僅開醫療人員和長者等特定人士接種疫苗，主要以施打英國阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗為主，尚未開放選擇品牌。因此，部分台灣人決定出境打疫苗，有人到大陸，也有人選擇美國，各有不同考量。

日前，已有台灣藝人蕭敬騰丶潘美辰等人在中國接種疫苗。台灣前總統馬英九今天（18日）呼籲蔡英文與政府應正式宣布，「開放國人赴美或大陸施打疫苗，必要時並提供協助」。

大陸打疫苗免費、15分鐘完成

外派大陸的高仁茂就是赴大陸打疫苗的台灣人之一。今年3月他回台灣探親後，因台灣疫情5月開始嚴峻，而決定5月16日赴大陸接種疫苗。他向德國之聲表示，對AZ疫苗沒有信心，加上大陸打疫苗又免費，而決定到大陸打疫苗。

他解釋，自己44歲，尚未被排入台灣施打疫苗的優先順序類別中，很擔心若染疫可能會傳染給家人，因此希望趕緊打疫苗，年底回台灣也比較安心。目前人在大陸安徽，已接種第一劑疫苗的他說：「每個人都想活下去，只要有一個人感染，可能全家都得，既然大陸開放我們打疫苗而且免費，為什麼不過來打？」

高仁茂表示，他到大陸隔離完後，帶著台胞證到當地衛生機構預約登記就能施打，不到15分鐘就完成接種。他對德國之聲說：「大陸的施打點很多，以社區為單，幾乎每五個社區就有個一個衛生中心，很有效率。」他並解釋，打疫苗也可以通過手機應用程式，但政府鼓勵直接去打，至於第二針，則會簡訊通知。

根據大陸國台辦統計，截至5月31日，在大陸接種疫苗的台灣民眾已達6.2萬人。對此，台灣官方表示，最近前往大陸的台灣人並未特別增加，6月平均每日人數約400人到600人之間。

面對外界質疑大陸疫苗的安全性及有效性，高仁茂不以為然，並深信大陸疫苗的安全性及保護力，「好幾億人打完都沒事」。中國衛健委統計，截至6月16日，中國全境接種新冠疫苗數量已達9.4億劑。高仁茂強調，若台灣疫情太嚴重，家人一直打不到疫苗的話，他計劃將母親和弟弟都接到大陸施打疫苗，「花錢也要把他們帶過來，因為新冠肺炎很多無症狀，真的很難控制」。

「多國總統都打中國疫苗」

同樣赴大陸接種疫苗的，還有台灣中華統一促進黨中央委員張孟崇，因兩年前曾動過腎臟移植手術，醫師建議不要施打AZ疫苗，轉而到大陸，希望接種屬滅活疫苗的國藥或科興疫苗。

平常居住在台灣的張孟崇，5月19日搭機到廈門，是特別為了疫苗而行。他說，廈門對疫情管控很嚴格，所有入境的人都必須核酸檢測，隔離完後拿台胞證，跟當地街道辦登記，就可以免費接種疫苗。

對於大陸疫苗的可靠性，張孟崇與高仁茂立場一致，認為好幾億人都打完大陸疫苗而安然無事，因此不擔心大陸制的疫苗，反而信心十足。他舉例：「一堆國家元首如菲律賓總統杜特蒂丶土耳其總統艾爾段都公開接種中國疫苗，他們是總統，不怕死嗎？」

台灣不能選品牌

他認為，大陸產制的疫苗已經過世界衛生組織認可，安全性不比其他差，因此「一點都不怕」。世界衛生組織分別在5月7日及6月1日將中國的國藥和科興新冠疫苗列入「緊急使用清單」。

張孟崇反而擔憂，最近在台灣出現多起長者施打AZ疫苗後死亡的情況。截至18日，台灣已有35人施打AZ疫苗後死亡，但當局仍在調查死因是否與疫苗有關。

張孟崇說，台灣現在能選擇的疫苗很少，現在也只有他不敢接種的AZ疫苗。他呼籲台灣政府，應開放各國疫苗，認為「民主自由的國家，就應該讓包括大陸等國的疫苗都進來台灣，讓民眾自由選擇，至於副作用或安全性的問題，則可以靠保險來解決。」

今年5月底，大陸國台辦曾多次表示願意協助台灣打擊疫情，特別是提供大陸自制疫苗給台灣民眾施打。針對大陸的說法，台灣政府定調為政治手段，疫情指揮中心指揮官陳時中曾經對民間有意捐贈大陸疫苗表示：「他們沒打的，我們有一點興趣，他們在打的，我們不敢用。」

赴美打疫苗免隔離、免證件

除了赴大陸打疫苗，也有人選擇到美國。台灣近期赴美班機載客率增加，根據統計，6月每日赴美人數比5月增加近一倍，網路上到美國打疫苗的詢問度討論度非常高。年紀30出頭的William和太太正計劃到美國加州洛杉磯打疫苗，並表示，因為當地不用隔離，且疫苗接種非常方便，在不需要居民身份的情況下，到任何一家藥局或設有藥劑部的超市，就能免費接種。

William對德國之聲說：「我們一下飛機就可以打了，去CVS丶Walmart或Costco，不用排隊，也可以選擇我想要的疫苗品牌。」

在加州「順道去旅遊」

兩人計劃今年下半年懷孕，因此希望在懷孕前盡早接種疫苗，但他們人為，AZ疫苗對準孕婦風險較高，也不信任臨床數據不足丶未達國際標準的台灣國產疫苗，因此只考慮接種輝瑞（Pfizer）和莫德納（Moderna）的mRNA疫苗，唯台灣尚未供應，而目前的全民接種計劃也非常慢。「現在才開打85歲以上的老人家，要輪到我們30幾歲丶沒有長期病的，恐怕要等一年吧。」

台灣目前尚未有輝瑞疫苗，但向藥廠直接采購的505萬劑莫德納疫苗，首批約15萬劑已於5月28日抵達台灣，但醫事人員優先接種，第二批約24萬劑莫德納疫苗，6月18日才抵達台灣。

據規定，在美國接種兩劑疫苗要相隔21天，這代表William夫婦必須在當地逗留近一個月。William表示，他和太太曾在加州念書，在當地有朋友，加上加州日前剛解封，「就當作順道去探朋友和旅遊」。

對台灣政府不信任

不過William坦言，赴美打針成本高，光是機票丶住宿丶餐費等，保守估計每人平均得花費15萬台幣。他說：「如果台灣有足夠的疫苗丶足夠的疫苗選項，我們一定不會出國，這是迫不得已。」他透露，身邊有經濟能力又擔心健康的長輩，不是已在台灣「走後門偷打疫苗，就是出國接種」，有的人為了減少坐長途機的染病風險，選擇到夏威夷接種。

William續指，出國接種反映了對台灣當局的信任問題。「政府處理疫苗的做法給我很差的觀感，是為政治利益多於為人民安全，一來他們沒有超前部署買疫苗，或像韓國一樣接單代工，二來在疫情爆發後也沒有積極採購，甚至還阻擋民間採購。」他並說：「如果說蔡英文有跪地跟各國買，我反而會覺得這個政府有擔當，那好，我一定會在台灣等，不會出國，但她沒有這麼做。」

台灣民間單位及地方政府屢次表示要協助購買疫苗，但中央政府遲未正面表態。直至6月18日，台灣行政院發言人表示，將發函授權台積電與鴻海永齡基金會，代表政府洽談購買各500萬劑BNT德國原廠疫苗，直接送抵台灣捐贈給政府。

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