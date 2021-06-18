釐清打疫苗死因 陳時中：願解剖發30萬慰問金

指揮中心至今共接獲25例接種疫苗後死亡通報，已有3人透過解剖證實死因為心血管疾病、主動脈瘤破裂。指揮官陳時中表示，願接受解剖釐清死因者，將發給30萬元慰問金。

國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗15日起正式在全台擴大接種，開放75歲以上長者、長照機構住民、洗腎患者等對象接種，但因接種後死亡事件頻傳，引發外界關注。

根據中央流行疫情指揮中心最新統計，昨天全台共有11.4萬人次接種AZ疫苗，比前一天13.4萬人少了約2萬多人。

指揮中心發言人莊人祥今天下午在疫情記者會中表示，昨天共新增46件疫苗不良事件通報，32件為其他疑似嚴重不良事件，其中有14件為死亡通報。

莊人祥說，截至目前，指揮中心共接獲25例接種後死亡的通報案件，85歲以上14人、75歲至84歲6人、65歲到74歲3人、64歲以下2人。

莊人祥表示，25人中多達22人有慢性病史，而且有5人住在長照機構、4人洗腎，目前已有5人進行解剖，3名已知結果的個案中，2人是動脈硬化的心血管疾病、1人是主動脈瘤破裂，看起來大多像是和原本的慢性病、身體狀況有關。

外界擔心接種疫苗造成的血栓，可能引發心肌梗塞。莊人祥解釋，血栓與心肌梗塞機轉不同，「血栓併血小板低下症候群」（TTS）大多發生在接種後第4天或更久才會出現，先前5例血栓個案也都沒有死亡，和最近許多70歲、80歲長輩接種當天或隔天死亡的狀況不同。

陳時中表示，死亡病例若能解剖，對於釐清死因幫助很大，為鼓勵釐清死因、幫助更多民眾，接種疫苗後通報死亡個案若同意解剖，將給予30萬元慰問金，並強調疫苗相關救濟都會從寬認定。

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