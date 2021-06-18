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以買到BNT為優先！指揮中心願對台積電、永齡發函授權

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終於等到正式授權！他讚「郭董8聲明」太強 網：商場老手出招

聯合新聞網 / 綜合報導
鴻海創辦人郭台銘18日上午發布聲明，表達對申請採購疫苗的立場，行政院隨後回應，宣布正式授權永齡基金會代表政府與原廠洽談。圖／聯合報系資料照片
鴻海創辦人郭台銘18日上午發布聲明，表達對申請採購疫苗的立場，行政院隨後回應，宣布正式授權永齡基金會代表政府與原廠洽談。圖／聯合報系資料照片

國內本土疫情嚴峻，鴻海創辦人郭台銘積極申請捐贈500萬劑BNT疫苗，進度卻屢遭卡關，郭台銘遂於18日上午發出「八點聲明」表明立場，行政院稍早則回應，宣布正式授權永齡基金會代表政府洽購疫苗。對此，有網友分析郭台銘清楚表態的作用及意義，直呼「這聲明是不是很強？」引發討論。

郭台銘今早在臉書發布聲明，內容包含詳細說明自有意採購疫苗以來，與政府洽談的細節狀況與進度，解釋採購事宜遇到的瓶頸，並提出希望能直接與總統蔡英文會見，透過當面報告、取得確切的答案後，給國人清楚明確的交代。

對此，有網友在網路論壇PTT發文表示，雖然各界早有許多猜測有心人士刻意阻擋郭台銘採購疫苗的聲浪，但由郭董本人親自發出的這八點聲明，才是真正有了一份認證，且其中充分表達了在過程中遇到的阻礙，讓民眾能更加了解真實情況。

該網友接著說，郭台銘最後對政府的建議，簡單來說指的是「以我的能力和人脈可以幫政府解決疫苗問題」，意即「請政府幫助我，我也會幫助你」，再加上郭台銘本身實力堅強，就算有人想抹黑亂寫，也敵不過郭董的法務部隊，總結來說，他認為這份聲明意義明確且有效，直呼「郭董現在這一步是不是很強？」

文章一出引起熱議，網友紛紛留言「果然是商場成吉思汗」、「對郭印象偏差一點，但這次疫苗整個操作真的佩服」、「這招真的強」、「能創造鴻海帝國怎麼可能是省油的燈」、「商場老手，不是隨便被巴的」、「他前面給足面子姿態卑微很久，這個感覺就是最後通牒了」、「白手起家成為台灣首富，不是吃素的」、「這一手就是逼政府怎麼做都痛」、「專業養套殺，這波大加分」。

不過也有少數人說「你認真看就會知道是進度0，還卡在三方合約」、「我覺得晚了」、「這採購能力零分，明明有AZ嬌生莫德納」；而針對郭台銘的聲明，行政院稍早召開記者會宣布，將正式發函授權台積電與永齡基金會代表政府，直接與原廠或代理商洽談疫苗採購事宜。

新冠疫苗 郭台銘

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