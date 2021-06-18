九旬翁打完AZ疫苗死亡 雄檢解剖未發現藥物過敏
高雄九旬潘姓老翁15 日打完AZ疫苗卻因不適，送醫不治。家屬申請司法相驗，經高雄地檢署會同法醫相驗發現死者有舊疾，初判死因為後腹腔出血，但未發現藥物過敏性休克。
高雄92歲潘翁15日打完AZ疫苗，卻身體不適送醫不治。由於潘翁家屬懷疑死因有疑義，因此向高雄市政府警察局三民二分局申請司法相驗。高雄地檢署檢察官今天會同法醫進行解剖釐清死因。
經法醫相驗解剖，初步判斷死因是主動脈嚴重粥狀硬化及腹主動脈瘤破裂，造成後腹腔出血。
雄檢今天中午指出，解剖發現死者有心臟左冠狀動脈嚴重阻塞、心肌纖維化，但並未發現有藥物相關過敏性休克狀況，確切死亡原因仍待正式解剖報告書認定結果。
新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，潘翁15日打完AZ疫苗，17日凌晨出現不適症狀，送高雄醫學大學附設中和紀念醫院急救後不治，為高雄市首例打疫苗後死亡個案。
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