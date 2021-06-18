高雄82歲以上長輩開打 陳其邁強調求好不求快

高雄市目前累積1萬9265名87歲以上長者施打疫苗，今天開放第二波82歲以上長輩。市長陳其邁一早到場視察注射站動線規劃，重申「求好不求快」，要提供最貼心的服務品質。

高雄市今天開放第二波82歲以上長輩施打疫苗，上午不到9時就有長輩陸續前來，各接種站馬上開始施打。陳其邁一早視察福誠高中、鳳山商工、鳳山體育館、五甲龍成宮疫苗注射站動線規劃、距離安排及施打情況。

陳其邁在臉書上表示，這幾天高雄下起大雨，今天也不例外，市府前一晚在所有接種站架起遮雨棚發揮作用，避免長輩淋到雨，工作人員貼心攙扶長輩、醫護細心問候。他上午前往接種站，確認施打情況井然有序、動線順暢，也讓長輩更安心。

陳其邁叮囑現場指揮官及同仁，天氣變化大、天雨路滑，現場止滑跟動線須更加謹慎，以維護長輩安全；他在現場也感謝熱血醫護們辛勤付出、體恤長輩，讓疫苗接種更加順暢，並重申「求好不求快」，提供最貼心的服務品質。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫，高雄市自15日起替長輩接種疫苗，即日起民國24年次到28年次長輩、原住民65歲以上長者開始施打，攜帶接種意願書、身分證、健保卡、印章至指定地點，在工作人員安排下坐定位，醫護會一一詳細問診、移動式注射。

依高雄市政府衛生局統計，首波87歲以上高齡長輩目前接種1萬9265人，其中15日接種10896人、16日接種5642人、17日接種2727人，是首波3萬1917名長者接種率60%，2萬3830名有意願長者接種率81%。

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