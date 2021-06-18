快訊

厭女美國？那些「非自願守貞者」的仇女謀殺案

疫苗進度卡關？國際佛光會趙怡：我們也在等時中先生！

高雄82歲以上長輩開打 陳其邁強調求好不求快

中央社 / 高雄18日電

高雄市目前累積1萬9265名87歲以上長者施打疫苗，今天開放第二波82歲以上長輩。市長陳其邁一早到場視察注射站動線規劃，重申「求好不求快」，要提供最貼心的服務品質。

高雄市今天開放第二波82歲以上長輩施打疫苗，上午不到9時就有長輩陸續前來，各接種站馬上開始施打。陳其邁一早視察福誠高中、鳳山商工、鳳山體育館、五甲龍成宮疫苗注射站動線規劃、距離安排及施打情況。

陳其邁在臉書上表示，這幾天高雄下起大雨，今天也不例外，市府前一晚在所有接種站架起遮雨棚發揮作用，避免長輩淋到雨，工作人員貼心攙扶長輩、醫護細心問候。他上午前往接種站，確認施打情況井然有序、動線順暢，也讓長輩更安心。

陳其邁叮囑現場指揮官及同仁，天氣變化大、天雨路滑，現場止滑跟動線須更加謹慎，以維護長輩安全；他在現場也感謝熱血醫護們辛勤付出、體恤長輩，讓疫苗接種更加順暢，並重申「求好不求快」，提供最貼心的服務品質。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫，高雄市自15日起替長輩接種疫苗，即日起民國24年次到28年次長輩、原住民65歲以上長者開始施打，攜帶接種意願書、身分證、健保卡、印章至指定地點，在工作人員安排下坐定位，醫護會一一詳細問診、移動式注射。

依高雄市政府衛生局統計，首波87歲以上高齡長輩目前接種1萬9265人，其中15日接種10896人、16日接種5642人、17日接種2727人，是首波3萬1917名長者接種率60%，2萬3830名有意願長者接種率81%。

新冠疫苗

延伸閱讀

高雄發生疫苗施打不良反應 陳其邁：會負完全責任

高雄82歲以上長輩明開打 陳其邁：連6天百例下才獲控制

疫苗「宇美町式」接種 陳其邁臉書揭將長輩當家人

高市一線醫護接種率92% 陳其邁籲盡快全施打

相關新聞

不只授權郭台銘 政院宣布台積電、永齡代表政府洽購1000萬劑疫苗

永齡基金會創辦人郭台銘今發出八點聲明，要求授權永齡基金會代表政府採購由上海復星代理的德國BNT疫苗，並要求面見蔡英文總統...

這趟不再繞過中國！ 華航載莫德納疫苗直衝 估提早3點就到

第二批、24萬劑莫德納（Moderna）疫苗將在今天下午抵達國門，由中華航空執飛。根據消息人士透露，今天不會像上次特別避...

郭台銘爭取BNT疫苗 柯建銘曝「他買的價格是42美元」

立法院今天繼續就紓困特別預算進行朝野協商，中午審查時在野黨質疑國產疫苗價格偏高，民進黨立法院黨團總召柯建銘發言時爆料，鴻...

各地頻傳猝死案 竹市長輩焦急問「可改打莫德納嗎？」

近日各縣市針對高齡長者接種AZ疫苗，但陸續傳出有長者打完疫苗後猝死案件，新竹市累計發生2起類似案件，讓不少還沒打的長輩相...

多起長者接種疫苗猝死 陳時中：尚未有判定與疫苗相關

近日發生老人接種新冠肺炎疫苗後猝死事件，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今於立法院表示，目前疫苗共接種126萬人次，不良...

疫苗進度卡關？國際佛光會趙怡：我們也在等時中先生！

第二批、24萬莫德納疫苗今下午到貨，但鴻海創辦人郭台銘有意協助外購疫苗至今卡關，他求見蔡總統，還說「沒有您明確裁示，疫苗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。