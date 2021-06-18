防疫國家隊累了！ 郵政產工政院前怒摔獎章提3訴求

新冠疫情爆發一年多以來，中華郵政公司協助配送酒精、口罩，還發三倍券，至今仍持續參與紓困工作，與國人並肩共度難關。不過隨著本土疫情爆發，中華郵政累計13人確診，令員工人心惶惶。今天上午台灣郵政產業工會在行政院前抗議，提出三點出求，不滿從防疫國家隊變成國家隊難民，現場甚至怒摔防疫獎章和首日封。

台灣郵政產業工會今天上午10時30分在行政院前舉辦記者會。工會提出三點訴求，包含政府必須補齊第一線的人手與裝備；政府必須強化防疫作為（包括建立自主停業與退避隔離指引、提供同仁普篩），積極保護員工安全；最後，要求政府必須將郵政人員列為疫苗公費接種順序第三類對象。

工會說，疫情以來做了一大堆事，結果只拿到30元、沒辦法使用郵票首日封，還有一枚防疫獎章，訴求18年還沒得到平等職務待遇。三倍券工作到今年3月才告段落，接著變種病毒來襲，疫情又爆發，中華郵政爆出13人確診，員工人心惶惶。

工會說，總公司只會用公文防疫，疫苗遙遙無期。當工會希望局方配合周五防疫宣導、周六暫停上班營業，以及希望提高規格，若有確診盡速疏散跟自主歇業14天，結果沒有任何支局有做到，收到通報還繼續營業；當外勤反映紙鈔、硬幣容易成為傳染媒介，要求暫停收並延長投遞時效，還有暫停廣告DM投遞，局方仍是不理。

工會直言，去年的防疫國家隊，現在變成國家隊難民、落難記，疫苗也是空口白話，把郵政員工用完就踢一旁，發一堆無意義首日封跟獎章，根本吃員工豆腐，現在已經忍無可忍，決定撕毀、怒摔首日封和防疫獎章。目前已有員工向工會表達不稀罕獎章要退回去，他們只想要得到應得的尊嚴跟待遇，還有保障工作安全。 台灣郵政產業工會今在行政院前抗議。記者葉信菉／攝影 台灣郵政產業工會怒摔首日封跟防疫獎章。記者葉信菉／攝影

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