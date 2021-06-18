影／台中長輩接種AZ疫苗6死 盧秀燕：死亡率有一點偏高

日本捐贈台灣AZ疫苗，台中市首波配發7萬3500劑，已施打7萬7000人，台中市衛生局表示，長輩造冊施打率62％。市長盧秀燕說，施打率高或低要和全國各縣市比較，才能了解全面狀況。

台中高齡長輩接種疫苗後，目前累積有6起死亡案例，但沒出現緩打潮。對於有6例死亡個案，盧秀燕坦言，「我們覺得死亡率有一點偏高」，雖然這兩者有沒有必然關連性？要報中央疫情中心、學者專家、醫師討論，但即使是一個個案，都不希望發生，也希望了解每一名個案的死亡原因，這方面不能輕忽，要高度重視。

盧秀燕表示，到宅施打前都要先詢問過家屬意願，若沒有意願就不會安排，這是民政、衛生兩大系統同心協力，路線、疫苗、保冰、醫護人員分組都要經過安排，但也並非到府後就一定會施打。

盧秀燕指出，民政系統先詢問過家屬後，不想施打就不安排，想施打疫苗的長輩，到府後還要經過醫護評估，第二次徵詢意願，若家屬臨時反悔也尊重，不想施打沒關係，所以民政的造冊、安排施打流程的彈性、人數都要算很精準，醫護人員很辛苦，大家一定要支持區里幹事、醫護人員。

商品推薦