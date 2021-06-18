快訊

行政院：授權台積電、永齡代表政府洽談購買疫苗1000萬劑

今不繞過中國！華航載莫德納疫苗直衝 估提早3點就到

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／台中長輩接種AZ疫苗6死 盧秀燕：死亡率有一點偏高

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中高齡長輩接種疫苗後，目前累積有6起死亡案例，但沒出現緩打潮。對於有6例死亡個案，盧秀燕坦言，「我們覺得死亡率有一點偏高」。記者喻文玟／攝影
台中高齡長輩接種疫苗後，目前累積有6起死亡案例，但沒出現緩打潮。對於有6例死亡個案，盧秀燕坦言，「我們覺得死亡率有一點偏高」。記者喻文玟／攝影

日本捐贈台灣AZ疫苗，台中市首波配發7萬3500劑，已施打7萬7000人，台中市衛生局表示，長輩造冊施打率62％。市長盧秀燕說，施打率高或低要和全國各縣市比較，才能了解全面狀況。

台中高齡長輩接種疫苗後，目前累積有6起死亡案例，但沒出現緩打潮。對於有6例死亡個案，盧秀燕坦言，「我們覺得死亡率有一點偏高」，雖然這兩者有沒有必然關連性？要報中央疫情中心、學者專家、醫師討論，但即使是一個個案，都不希望發生，也希望了解每一名個案的死亡原因，這方面不能輕忽，要高度重視。

盧秀燕表示，到宅施打前都要先詢問過家屬意願，若沒有意願就不會安排，這是民政、衛生兩大系統同心協力，路線、疫苗、保冰、醫護人員分組都要經過安排，但也並非到府後就一定會施打。

盧秀燕指出，民政系統先詢問過家屬後，不想施打就不安排，想施打疫苗的長輩，到府後還要經過醫護評估，第二次徵詢意願，若家屬臨時反悔也尊重，不想施打沒關係，所以民政的造冊、安排施打流程的彈性、人數都要算很精準，醫護人員很辛苦，大家一定要支持區里幹事、醫護人員。

新冠疫苗

延伸閱讀

影／台中到宅施打疫苗 盧秀燕：每組拚6小時打11名長輩

台中接種疫苗後4死出現緩打潮？老人接種62%稍有影響

台中新增2例確診 為龍井家庭群聚案延伸

台中長者打疫苗有洋蔥！盧秀燕收到市民照片感動

相關新聞

台積電也捐BNT疫苗！政院宣布：授權台積電、永齡代表政府洽購

永齡基金會創辦人郭台銘今發出八點聲明，要求授權永齡基金會代表政府採購由上海復星代理的德國BNT疫苗，並要求面見蔡英文總統...

這趟不再繞過中國！ 華航載莫德納疫苗直衝 估提早3點就到

第二批、24萬劑莫德納（Moderna）疫苗將在今天下午抵達國門，由中華航空執飛。根據消息人士透露，今天不會像上次特別避...

各地頻傳猝死案 竹市長輩焦急問「可改打莫德納嗎？」

近日各縣市針對高齡長者接種AZ疫苗，但陸續傳出有長者打完疫苗後猝死案件，新竹市累計發生2起類似案件，讓不少還沒打的長輩相...

多起長者接種疫苗猝死 陳時中：尚未有判定與疫苗相關

近日發生老人接種新冠肺炎疫苗後猝死事件，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今於立法院表示，目前疫苗共接種126萬人次，不良...

防疫國家隊累了！ 郵政產工政院前怒摔獎章提3訴求

新冠疫情爆發一年多以來，中華郵政公司協助配送酒精、口罩，還發三倍券，至今仍持續參與紓困工作，與國人並肩共度難關。不過隨著...

嘉義縣85歲婦人昨注射AZ疫苗 今天上午失去意識死亡

嘉義縣85歲鍾姓老婦人居住在中埔鄉某安養中心，昨天注射AZ疫苗後，今天上午被照護員發現無意識，立即聯絡救護車送醫，到院時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。