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27長者接種疫苗後猝死 地緣、年齡、相關病史總整理
AZ疫苗大規模接種以來，已傳出多起長者返家猝死案例，截至昨晚已有27起。雖然目前還無法證實死因與疫苗有關，但已嚴重影響民眾信心。彙整猝死案例資料後，發生地遍佈全台，而以台中市6起為最多；約半數有慢性病史，男性又比女性多。
台北長庚管理部高專賴宗政表示，第一天總接種人數九三二人，第二天一九一人，昨天接種人數比第二天略多；台大開了七個診，實際接種人數不到總名額半數；台北榮總家庭醫學部主任陳曾基指出，政府公布以流感疫苗接種率五成預估，現在接種者明顯變少。
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