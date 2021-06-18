聽新聞
test
0:00 / 0:00

政府採購疫苗 應雙軌並行

經濟日報 / 記者謝柏宏／台北報導

亞洲生技大會主席李鍾熙昨（17）日表示，過去十年來，台灣的疫苗採購均採國產、國際雙軌政策，疫苗國產化政策固然重要，但不能就此拒絕國際疫苗；相對的，政府採購國際疫苗時，國產疫苗產業也需要持續提升研發能力，長期發展需要各界支持。

台灣過去一個月來疫情大爆發，民眾對於國產疫苗及快速篩檢產品採用與否，引發正反兩方論戰。李鍾熙指出，由於疫苗、防疫等生技相關領域屬於國防產業，台灣不能沒有研發能力，因此過去十多年來，持續推動疫苗國產化政策，台灣生技產業發展，從原本只有三家公司生產製造疫苗，現今已有多家公司具備研發技術。

李鍾熙表示，疫苗國產化政策固然重要，但不能就此拒絕國際疫苗，因此政府採購案都以國產、國際雙管齊下，讓國人可自行選擇。

李鍾熙認為，過去半年外界對國內生技產業相當支持，但近期疫苗需求量增加，就對生技產業發展看法不樂觀，應該半年後重新審視產業發展較客觀。

李鍾熙表示，台灣是「醫療大國」，但只有醫院沒有產業，絕對稱不上是醫療大國，而台灣的醫療相關法規制度，更限制了生技產業未來的發展。

新冠疫苗 疫苗 生技

延伸閱讀

嘉市長者疫苗施打 醫護人員辛苦縮時攝影全都錄

中市82歲老翁洗腎前打AZ疫苗 高燒嘔吐兩天後死亡

被總統的話感動 8旬婦忍打針恐懼勇敢接種疫苗

新北：院檢法警接種疫苗 中央造冊地方施打

相關新聞

長者接種疫苗後已27死…猝死日增 打氣驟降

全台陸續傳出長者打完AZ疫苗後返家猝死，截至昨晚已有廿七例，雖然無法證實死因與疫苗有關，但人心惶惶，已影響疫苗打氣。指揮...

幾周內新冠疫苗送往台灣？ 美亞太副助卿：希望更快

美國國務院東亞暨太平洋事務局副助卿費德瑋（Jonathan Fritz）17日在聯邦參議院外交委員會亞太小組聽證會上表示...

工業區接種疫苗調查 願打國產才造冊惹議

經濟部多個工業區進行接種新冠疫苗調查，要求「如有員工不願施打國產疫苗或指定特定疫苗者，請勿列入名冊」。國民黨立委洪孟楷表...

全台昨16例接種猝死 死因待查

全國昨天新增十六例施打ＡＺ疫苗後死亡案，三天累計廿七例；初步調查長者們多有慢性病，死亡與疫苗是否相關還要調查釐清。有家屬...

缺三期試驗 國產疫苗EUA遭質疑

高端疫苗二期臨床試驗解盲成功，將和ＡＺ疫苗的血清中和抗體效價「ＰＫ」，只要保護力不劣於ＡＺ，有望獲緊急授權（ＥＵＡ）。但...

家長志工納校內人員？學校憂「好心肝翻版」

指揮中心日前宣布，高中職以下教職員工和校內工作人員列入第7類疫苗接種對象。傳出有家長爭取將「家長志工」也納入「校內工作人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。