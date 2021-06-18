政府採購疫苗 應雙軌並行

亞洲生技大會主席李鍾熙昨（17）日表示，過去十年來，台灣的疫苗採購均採國產、國際雙軌政策，疫苗國產化政策固然重要，但不能就此拒絕國際疫苗；相對的，政府採購國際疫苗時，國產疫苗產業也需要持續提升研發能力，長期發展需要各界支持。

台灣過去一個月來疫情大爆發，民眾對於國產疫苗及快速篩檢產品採用與否，引發正反兩方論戰。李鍾熙指出，由於疫苗、防疫等生技相關領域屬於國防產業，台灣不能沒有研發能力，因此過去十多年來，持續推動疫苗國產化政策，台灣生技產業發展，從原本只有三家公司生產製造疫苗，現今已有多家公司具備研發技術。

李鍾熙表示，疫苗國產化政策固然重要，但不能就此拒絕國際疫苗，因此政府採購案都以國產、國際雙管齊下，讓國人可自行選擇。

李鍾熙認為，過去半年外界對國內生技產業相當支持，但近期疫苗需求量增加，就對生技產業發展看法不樂觀，應該半年後重新審視產業發展較客觀。

李鍾熙表示，台灣是「醫療大國」，但只有醫院沒有產業，絕對稱不上是醫療大國，而台灣的醫療相關法規制度，更限制了生技產業未來的發展。

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