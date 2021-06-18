進口疫苗進貨速度慢 陳時中說抱歉

新冠肺炎疫情嚴重，但進口疫苗供應來台的進度卻相當緩慢，衛福部部長陳時中昨（17）日表示，對於疫苗進貨速度慢，他「表達很抱歉」，必會盡力多方溝通；不過，他仍強調，疫苗仍以「適量採購」為原則，有些國家過去用超高價採購，但現在疫苗吃緊無法如此，這是供應問題。

立院昨日召開朝野協商紓困4.0預算案，陳時中針對國產及進口疫苗提出說明。他表示，國產疫苗屬於戰略產業，要予以鼓勵，但並不代表申請緊急授權就一定能通過，仍要經過專家小組審視，絕沒有所謂護航，疫苗還是要符合實際需要才可以。

陳時中指出，對國際的疫苗採購沒辦法採購上億劑，仍需以適量採購為分配原則，有些國家之前用超高價格採購，不過那是當時有其背景條件存在，現在疫苗吃緊就無法如此，這是供應問題。不過政府仍會極力接觸，他上周也和幾個廠開視訊會議，了解國際市場情況。為後續1,500萬劑準備。

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