陳時中：郭董購疫苗 情勢困難

鴻海創辦人郭台銘有意願協助外購疫苗但至今卡關。衛福部長陳時中昨（17）日表示，目前公私協力一起努力，但礙於國際現貨不穩定，且大疫苗廠都跟國家往來，情勢仍非常困難。

鴻海集團創辦人郭台銘積極爭取採購國外疫苗捐贈，昨日他在臉書發布三點聲明，指出永齡基金會向衛福部申請疫苗專案輸入一事，目前正按計劃進行中，深知國人的殷殷期盼，必將全力以赴，文章還附上「覺得充滿希望」的感受，文章貼出短短不到12小時，目前已累積10萬人次按讚分享。

不過在該篇po文底下，出現郭台銘與永齡基金會執行長劉宥彤的留言對話，似乎透露了一些玄機。劉宥彤留言：「就像是看見隧道哪一端的光，但行進間忽隱忽現，要如何面對呢？」郭台銘妙回：「是不是出口，走下去才知道」。

郭台銘透過鴻海教育基金會、永齡基金會在6月初向衛生福利部食品藥物管理署遞交採購輝瑞BNT的新冠肺炎疫苗申請資料，但仍缺原廠授權文件，申請進度、能否順利進口疫苗引發關注。指揮中心指揮官陳時中先前表示，疫苗買賣需有原廠授權書。

對此，郭台銘昨日凌晨在臉書發文，他指出，永齡基金會向衛福部申請疫苗專案輸入一事，目前正按計畫進行中，深知國人的殷殷期盼，必將全力以赴。

有立委昨日提及郭董採購疫苗措施與時程，衛福部長陳時中回應，政府會盡量公私協力，但這都很困難，因為國際上疫苗供貨與時程不穩定，而且大疫苗廠還是主要跟國家往來，如何合作需密切討論。

立法院長游錫堃昨日召集朝野黨團協商紓困4.0特別預算案，國民黨立委翁重鈞詢問，外界關切郭台銘有意採購疫苗一事。陳時中回應，當前買疫苗非常困難，感謝民間團體還有郭台銘協力，目前公私協力一起努力，但不管如何，都非常困難。民進黨團總召柯建銘也說，現在政府都全力配合，「人家送你，你不會說什麼時候送我，沒有這種道理」。

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