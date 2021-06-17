新北：院檢法警接種疫苗 中央造冊地方施打

中央流行疫情指揮中心將於18日配發莫德納疫苗，施打對象為第1類至3類人員。新北市府衛生局長陳潤秋今天表示，地方法院與檢察署的法警是否屬接種對象，由中央認定造冊後接種。

台南市政府衛生局今天證實，市府已將負責猝死案件的台南地檢署檢察官、法醫等人，列入接種新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗的第二順位，以確保防疫體系正常維運，讓司法體系人員無後顧之憂。

新北市府今天下午防疫會議後線上說明會，衛生局長陳潤秋被問到，新北地方法院及新北地方檢察署的法警，是否列入下一波18日配發莫德納疫苗接種對象。

對此，陳潤秋表示，地檢與地院法警，要由法務部、司法院等中央部會認定同意後，並由中央造冊提供新北市府衛生局施打，施打對象完全要依中央規定辦理。

另外，有台北市基層診所認為，接種剩餘的疫苗被要求作廢，媒體詢問，新北市是否也會發生類似狀況。

陳潤秋說，新北目前採分區、分里別、分時段接種，且地點只能在各區衛生所或醫院，經過評估後施打，依照疫苗分配的量，新北不會有剩餘疫苗的問題。

市長侯友宜也表示，新北目前沒有發放給基層診所門診接種新冠肺炎疫苗，所以能嚴謹控管量能，原則就是從長輩年齡依序施打，不會造成混亂且最重要的要求穩、要求安全、要求健康。

對於民間企業申請自行採購疫苗的議題，侯友宜仍重申立場表示，取得疫苗不僅要快速、品質好、數量夠，只要企業全力以赴讓台灣有疫苗可打，他都樂觀其成。

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