快訊

獨／72歲甄珍考慮在香港接種疫苗 先看身體狀況

長者打AZ疫苗後猝死原因待釐清 專家：打完後48小時家屬要注意

新北：院檢法警接種疫苗 中央造冊地方施打

中央社 / 新北17日電

中央流行疫情指揮中心將於18日配發莫德納疫苗，施打對象為第1類至3類人員。新北市府衛生局長陳潤秋今天表示，地方法院與檢察署的法警是否屬接種對象，由中央認定造冊後接種。

台南市政府衛生局今天證實，市府已將負責猝死案件的台南地檢署檢察官、法醫等人，列入接種新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗的第二順位，以確保防疫體系正常維運，讓司法體系人員無後顧之憂。

新北市府今天下午防疫會議後線上說明會，衛生局長陳潤秋被問到，新北地方法院及新北地方檢察署的法警，是否列入下一波18日配發莫德納疫苗接種對象。

對此，陳潤秋表示，地檢與地院法警，要由法務部、司法院等中央部會認定同意後，並由中央造冊提供新北市府衛生局施打，施打對象完全要依中央規定辦理。

另外，有台北市基層診所認為，接種剩餘的疫苗被要求作廢，媒體詢問，新北市是否也會發生類似狀況。

陳潤秋說，新北目前採分區、分里別、分時段接種，且地點只能在各區衛生所或醫院，經過評估後施打，依照疫苗分配的量，新北不會有剩餘疫苗的問題。

市長侯友宜也表示，新北目前沒有發放給基層診所門診接種新冠肺炎疫苗，所以能嚴謹控管量能，原則就是從長輩年齡依序施打，不會造成混亂且最重要的要求穩、要求安全、要求健康。

對於民間企業申請自行採購疫苗的議題，侯友宜仍重申立場表示，取得疫苗不僅要快速、品質好、數量夠，只要企業全力以赴讓台灣有疫苗可打，他都樂觀其成。

新冠疫苗

延伸閱讀

新北新增87例 侯友宜：確診死亡撫卹10萬元

疫苗接種後死亡頻傳 新北長者施打意願大打折

侯友宜口誤要發死亡確診者「獎金」 四叉貓貼文引熱議

新北解除三級警戒 侯友宜：沒想像的樂觀

相關新聞

再添1長者猝死！ 北市累積2起疑似接種後死亡案例

全台高齡長者自本月15日起開始施打疫苗，卻傳出多起因接種後死亡案例，根據北市府統計，截至今天晚間6時，共發生2起疑...

桃園高齡接種疫苗恐又添2死 昨天至今已出現3例

桃園市長者接種後逝世今天恐又增2例，蘆竹區81歲女性上午打疫苗，晚上6時卻沒了呼吸心跳，家屬拒絕送醫，龜山區84歲女性昨...

中市82歲老翁洗腎前打AZ疫苗 高燒嘔吐兩天後死亡

中央配給台中市第一波7.35萬劑疫苗，提供第一至五類及第六類85歲以上長者施打，但豐原區82歲男性洗腎患者15日注射AZ...

自購80萬劑BNT疫苗 林明溱：8月完成先期準備後送件

南投縣長林明溱今天指出，很高興郭董採購BNT輝瑞疫苗已見曙光，縣府早已自籌新台幣6.4億元，委託盛弘醫藥準備代理購買80...

屏東住安養院82歲老婦人昨打疫苗 今午口吐白沫死亡

屏東市住在安養院一名82歲林姓老婦人，今下午被發現口吐白沫，安養院雖然立即CPR並送醫急救，但在到院前不治。林姓老婦16...

台中接種疫苗後猝死增2例！婦洗腎到一半猝死

中央配給台中市第一波7.35萬劑疫苗，提供第一至五類及第六類85歲以上長者施打。台中市衛生局長曾梓展在今天下午三時記者會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。