新竹市83歲老翁施打疫苗後身亡 死因仍待釐清
新竹市東區一名83 歲老翁在14日接種新冠肺炎疫苗，隔日被家屬發現老翁身亡，市府指出，目前老翁家屬正忙於治喪，死因仍待釐清，另若家屬需要，將協助預防接種受害救濟申請。
新竹市政府表示，此案為83歲長輩，住家設籍為東區，經市府了解，這名長者是在14日前往疫苗施打站接種新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗，15日過世，相關原因尚待釐清。
市府表示，若家屬需要，市府將協助「預防接種受害救濟」申請，將由中央審議小組專家委員審議接種與受害關聯，以及應給付之金額。
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