疫苗打剩怎麼辦？ 指揮中心：1到7類對象可接種

目前一瓶新冠肺炎AZ疫苗均為10人份，萬一湊不足10人，剩下該怎麼處理，各界說法不一。指揮中心今天建議，醫療院所可準備備用名單，提供第1類至第7類人員接種。

國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心近日擴大75歲以上高齡者、洗腎患者等接種疫苗，但卻傳出有診所被要求將開瓶後的剩餘疫苗丟棄，讓醫護直呼浪費。

指揮中心副指揮官陳宗彥今天下午在疫情記者會中表示，原則上，疫苗就是用於第1到7類人員，新冠肺炎疫苗合約接種院所也可提前準備備用名單，當接種狀況有變動、疫苗突然剩太多時，還能即時找到符合接種資格的人前來接種，不致造成浪費。

不屬於合約院所的洗腎診所，並沒有第1類到7類的疫苗接種對象清冊，如果施打洗腎病友後，尚有疫苗殘劑時，莊人祥說，診所可自行在鄰近地區、身旁親友間尋找75歲以上長者來施打，萬一真的找不到，逼不得已，也可開放65歲以上接種，盡量以高齡者為接種對象。

目前國內使用的疫苗每瓶均為10人份包裝，但國內醫護撙節使用，平均每瓶可供10.7人施打。不過，若一瓶打完10人仍有剩餘幾滴，能否多瓶湊成1劑，也有待商榷。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，混用多瓶剩餘疫苗湊成1劑，可能有遭到汙染的疑慮，不是標準藥事執行過程，因此若該瓶剩餘量不足0.5ml，也就是1劑的劑量，則建議丟棄，不要混用。

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