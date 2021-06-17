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影／長者接種疫苗搶領號碼牌 柯文哲：準時來、別浪費冷氣
台北市宣布開放80歲以上長者預約接種疫苗，台北市長柯文哲昨(16)日表示，若是出現排隊情形，就會發放號碼，民眾拿號碼牌後可到旁邊教室休息等待叫號。此舉遭疑變相讓民眾同時段搶領好碼牌，柯文哲今(17)日直言，「一堆人排在那，給他先進到教室休息，讓我浪費開教室、開冷氣，拜託大家準時來就好，這樣不用抽號碼牌、我也不用浪費冷氣！」
柯文哲說，拜託長輩，你現在登記幾點就幾點來，9點開始，你7點就來排隊，排了一大堆人，我們又不好意思說，一堆長輩排在那，只好開教室、開冷氣讓他先進到裡面休息，你乾脆就時間到準時來就好了，所以拜託大家準時來就好，這樣也不用抽號碼牌，我也不用浪費冷氣。
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