AZ疫苗死亡疑雲？台灣比各國嚴重

相較於台灣大規模施打AZ疫苗才3天就炸出21例疑似因疫苗副作用死亡的長者，國外確認因接種 AZ 疫苗而造成血栓致死案例僅2例，且均為年輕女性，並未出現過類似台灣的狀況，且嚴重副作用發生率據統計也僅有十萬分之一，各國都認為 AZ 疫苗對老年人普遍安全。

僅2例因AZ疫苗致死

經過整理，AZ 疫苗有致死風險的副作用以血栓併血小板低下症候群（TTS）為主，且一般認為好發於年輕女性接種者。疫苗相對充分的國家，在對 AZ 疫苗安全性存疑時，通常採用設置施打年齡下限的方式確保民眾安全，並未有針對停止老年人施打 AZ 疫苗的情況。

近日澳洲、英國與歐洲等地陸續傳出少數「疑似因AZ疫苗接種而死亡的案例」，尚僅能在時序上發現相關性。近期確認死因與 AZ 疫苗造成的血栓相關的案例，為義大利的 18 歲女性，且義大利也因此將 AZ 疫苗接種年齡調高至 60 歲以上。

對於 AZ 疫苗副作用向來表現敏感的澳洲，近日再度也有 52歲女性在接種AZ疫苗因為 TTS 造成的腦部栓塞而死亡，為該國至今第二起疑似因疫苗接種死亡的案例，另一起案例為4月時的一名48歲女性。此外，澳洲目前已接種36萬劑以上的疫苗，其中確定因疫苗接種而產生 TTS 的案例共 35 例。

台灣老年死亡案例多

從數據上來看，澳洲發生接種疫苗後產生血栓的案例數極低。義大利當局近期也指出，因為接種 AZ 疫苗而產生血栓的機率大約只有 10 萬分之一，且對於高齡長者是相對安全的，歐盟與世界衛生組織目前也抱持相同論點。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，台灣每日平均有約 200 名長者死亡，目前接種 AZ 疫苗後的長者死亡率尚低於背景值，因此建議民眾繼續依序接種。

台灣截至16日共有約 17 萬名長者接種 AZ 疫苗，其中約 21 名長者在接種後不久死亡，且性別分布上男性多於女性，目前尚未確定是否有 TTS 的狀況。此外，對於目前長者死亡案例，指揮中心發言人莊人祥提到，其中兩名長者已初步確定死因與自身慢性病有關，其餘尚待確認。

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