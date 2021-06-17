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聞接種疫苗死亡長者心慌 柯文哲：不管年紀多大原則還是打
由於陸續傳出長者施打疫苗後死亡的事件，更傳出有長者遺失通知書也說「不用補發」，已經不打算接種。台北市長柯文哲表示，這個疾病很特殊，年長者死亡率特別高，不管年紀多大，原則上還是要打。
各縣市開放長者施打疫苗，陸續傳出長者施打疫苗後死亡的事件，甚至有里長指出，有長者本來遺失通知書，後來因為看到死亡案例不敢打疫苗，家屬直說「不用補發」，也有里民因為感到害怕，向里長追問死亡個案的情況。
柯文哲表示，就整個科學基礎來講，打疫苗利大於弊，尤其這個疾病很特殊，年長者死亡率特別高，台灣80歲以上死亡率為14%，國外文獻甚至是20%。根據醫學上統計精神，不管年紀多大，原則上還是要打。只要特別把一些條件排除，像是正在發燒的人就不要接種，反而增加施打危險，如果身體狀況沒有太大問題，原則上要打。
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