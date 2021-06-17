快訊

三立「鄭知道了」8員工快篩結果出爐 鄭弘儀今晚照常主持

評／台山核電廠意外疑雲，對台灣有影響嗎？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

聞接種疫苗死亡長者心慌 柯文哲：不管年紀多大原則還是打

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
台北市長柯文哲表示，這個疾病很特殊，年長者死亡率特別高，不管年紀多大，原則上還是要打。報系資料照
台北市長柯文哲表示，這個疾病很特殊，年長者死亡率特別高，不管年紀多大，原則上還是要打。報系資料照

由於陸續傳出長者施打疫苗後死亡的事件，更傳出有長者遺失通知書也說「不用補發」，已經不打算接種。台北市長柯文哲表示，這個疾病很特殊，年長者死亡率特別高，不管年紀多大，原則上還是要打。

各縣市開放長者施打疫苗，陸續傳出長者施打疫苗後死亡的事件，甚至有里長指出，有長者本來遺失通知書，後來因為看到死亡案例不敢打疫苗，家屬直說「不用補發」，也有里民因為感到害怕，向里長追問死亡個案的情況。

柯文哲表示，就整個科學基礎來講，打疫苗利大於弊，尤其這個疾病很特殊，年長者死亡率特別高，台灣80歲以上死亡率為14%，國外文獻甚至是20%。根據醫學上統計精神，不管年紀多大，原則上還是要打。只要特別把一些條件排除，像是正在發燒的人就不要接種，反而增加施打危險，如果身體狀況沒有太大問題，原則上要打。

新冠疫苗 柯文哲

延伸閱讀

跟進新北染疫亡發10萬？ 柯文哲：那水痘、腸病毒要不要賠

北市疫苗預約長者尚有2.8萬名額 不限戶籍

萬華不再是熱區！ 柯文哲：剝皮寮快篩改為疫苗注射站

系統改善院所自提疫苗預約人數、時段 柯文哲：將來沒理由了

相關新聞

立委要求孕婦可先打莫德納 陳時中：很快會開放

國民黨立委費鴻泰今天說，委員會審查紓困特別預算時有通過讓孕婦優先施打莫德納疫苗的提案，要求貫策。衛福部長陳時中說，目前這...

影／長者接種疫苗搶領號碼牌 柯文哲：準時來、別浪費冷氣

台北市宣布開放80歲以上長者預約接種疫苗，台北市長柯文哲昨(16)日表示，若是出現排隊情形，就會發放號碼，民眾拿號碼牌後...

聞接種疫苗死亡長者心慌 柯文哲：不管年紀多大原則還是打

由於陸續傳出長者施打疫苗後死亡的事件，更傳出有長者遺失通知書也說「不用補發」，已經不打算接種。台北市長柯文哲表示，這個疾...

懶人包／一針難求！長者接種AZ疫苗「3大重點」一次看

日本捐台124萬劑AZ疫苗，全台各縣市已於6月15日開打，然3天來已有13起長者接種AZ疫苗後猝死的案例，令民眾憂心是否...

郭董稱疫苗採購按計畫進行 陳時中：情勢仍非常困難

鴻海創辦人郭台銘有意願協助外購疫苗但至今卡關。衛福部長陳時中今天表示，目前公私協力一起努力，但礙於國際現貨不穩定，且大疫...

疫苗殘劑醫生帶2子接種 柯文哲：剩下難道丟掉嗎？

外傳有某醫學中心的外科醫師，帶自己的兩個小孩到醫院接種AZ，明顯不符合一到七類施打順序，台北市長柯文哲認為，台灣的疫苗確...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。