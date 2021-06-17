竹市再傳83歲老翁打疫苗後身體不適送醫不治 累計2例

新竹市政府14日端午節當天，率先替83歲以上長輩施打AZ疫苗，未料繼昨天傳出1名97歲老翁身體不適身亡後，又1名83歲老翁在14日接種完疫苗後，返家後因身體不適於15日過世，市府指出，目前老翁家屬正忙於治喪，若家屬需要，市府也將協助預防接種受害救濟申請，由中央審議小組專家委員審議接種與受害關聯以及應給付金額。

家住東區的1名97歲林姓老翁14日當天到接種站打完疫苗後，隔天感覺身體不適、發燒，家屬緊急送醫，但老翁昨天清晨宣告不治。新竹地檢署指出，該長者14日打針、15日不舒服送醫，昨天16日死亡，因醫師已經開立死亡證明書，並未報司法報驗。

今天又傳出1名83歲老翁打完疫苗後身亡，市府指出，據了解該名長輩設籍東區，14日赴疫苗施打站接種，15日過世，相關原因尚待釐清，雖已聯繫家屬，但因家屬現階段忙於治喪，也相當低調，是否有相關病史，須由家屬同意或由醫院公布。

市府也強調，因醫院端針對疫苗接種引發不良反應的個案直接上報中央，地方政府不會第一時間接獲通知，但若家屬需要，市府也將協助「預防接種受害救濟」申請，由中央審議小組專家委員審議接種與受害關聯，以及應給付之金額。

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