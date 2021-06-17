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醫護比長者多...多名長輩接種後猝逝 高市似出現緩打潮

施打AZ疫苗後死亡頻傳 台南南區新生里20長者不願施打

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市為老人家施打AZ疫苗，但也有因擔心副作用，不願打。圖／南市區公所提供
台南市為老人家施打AZ疫苗，但也有因擔心副作用，不願打。圖／南市區公所提供

台南市新生里老人家多，全里有190餘人符合施打新冠肺炎疫苗資格，里長辦公室統計，有20人因擔心施打AZ疫苗可能引發的副作用，不願意施打。不過，多數民眾都認為，不能因為傳出施打AZ後猝死的事件而不打，畢竟疫情嚴峻當下，施打疫苗還是最好的保命方式。

新生里里長辦公室表示，該里老人家符合施打疫苗人數近200人，其中不住在里內或住在長照戶中心約24人，其餘約170人中有20人不願施打AZ疫苗，多數都是兒女擔心施打AZ疫苗可能引發的副作用，以及這幾天陸續發生施打AZ育苗猝死的事件，要父母親不要施打，但也有少數老人家是自己不願意施打。

辦公室人員說，因為到今天已傳出11人施打AZ疫苗後發生死亡的事件，雖然是否和疫苗有關，還待分析，但當家屬告知不願施打，他們也不方便勸說施打，以免施打後萬一發生問題，難以解釋。

新生里早期是大林眷村，後眷村改建，興建公寓大樓，目前住戶老人家多。60多歲的陳姓、黃姓居民說，他們都鼓勵長輩施打AZ疫苗，因為施打疫苗還是疫情嚴峻下保護生命的最好方法，不能因為少數人施打AZ疫苗後死亡而不施打，何況這些死者大都有慢性疾病，不能因噎廢食。

新冠疫苗

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