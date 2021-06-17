頻傳長者打AZ疫苗後死亡 莊人祥：未見緩打潮

國內擴大AZ 新冠肺炎疫苗接種，但頻傳長者施打後死亡事件。指揮中心發言人莊人祥今天說，昨天全台接種約14萬劑，與15日開打首日數據差不多，目前未見因此出現緩打潮。

日本捐贈的AZ新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗15日起接種，85歲以上長者優先，擴大接種3天，全台超過10名長者接種後死亡，因果關係仍待釐清。

醫院接種狀況而言，北榮家醫部主任陳曾基表示，昨天接種人數約為280人，占北榮單日接種上限1400人的2成，已預約的長者幾乎都有如期赴約，沒有因為出現接種後死亡事件而爽約的狀況；統計至今天上午，仍有300至400人預約明天接種。

陳曾基說，在醫學角度而言，80歲以上是超高齡長者，都非常脆弱，以內政部資料分析，全台85歲以上長者共35萬人，平均一天會有143名長者過世，呼籲民眾勿因傳出長者接種後死亡，就不敢出來打疫苗。

雖然長者死亡與接種疫苗因果關係待釐清，但有專家建議，可以從接種環境下手，超高齡長者接種疫苗奔波會產生身心壓力，建議效法向英國等高齡化國家，提供到宅接種疫苗服務，或可在長者較多的社區加設接種點，不僅可以提供長者就近施打服務，據點多、預約人數少，也能減少等待時間。

對此，中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，相信各縣市政府針對不同年齡層的接種時空及環境都會做妥適安排，會提醒地方政府規劃長輩接種點時，應避免讓長者奔波，也要注意環境、個人情緒變化等。

陳宗彥也說，現在很多縣市安排就近接種、接駁巴士，甚至現場也安排室內音樂演奏。

莊人祥提醒，長者施打疫苗前應由醫師加強評估身體狀況再接種。

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