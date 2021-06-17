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醫護比長者多...多名長輩接種後猝逝 高市似出現緩打潮

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8例75歲以上長者接種AZ死亡 指揮中心：大多有慢性病

聯合報 / 記者蕭羽耘許政榆謝承恩邱宜君／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心今召開臨時記者會，左起醫療應變組副組長羅一鈞、專家諮詢小組召集人張上淳、 副指揮官陳宗彥 、發言人莊人祥。圖／取自直播畫面
中央流行疫情指揮中心今召開臨時記者會，左起醫療應變組副組長羅一鈞、專家諮詢小組召集人張上淳、 副指揮官陳宗彥 、發言人莊人祥。圖／取自直播畫面

日本捐台124萬劑AZ疫苗，全台各縣市已於6月15日開打，有鑑於各地陸續傳出長者打完AZ疫苗後返家猝死的案例，且3天來已有13起。指揮中心發言人莊人祥說，目前已收到11例接種AZ疫苗後死亡之報告，其中8例發生在75歲以上長者，死亡個案絕大多數均為高齡長者且有慢性疾病，兩例個案死亡有明確死因。

針對兩例個案明確死因，莊人祥說，其中一案記者會說過是動脈阻塞性心血管疾病加上急性心肌梗塞，另一個南部的昨天解剖後，結果是動脈硬化心血管疾病，三條動脈堵塞，這是11案中的兩案，可說明與潛在的病史較相關。

莊人祥說，在大規模疫苗接種初期，大部分的接種對象均為年長者，並可能有潛在慢性疾病，使得這類疫苗接種後通報死亡的案件數量增加。因此，需藉由回顧病歷資料或解剖釐清死因，調查這些事件是否可能與疫苗相關。

莊人祥說，目前各國施打新冠疫苗都有發生類似的問題，主要是因為剛開始針對高齡長者疫苗施打，不論哪一種疫苗，結果都可能類似這樣，主要是因為高齡長者他們在一年中，每天平均可能死亡的人數是有一定比例的，所以要注意的是疫苗接種過程，如何請醫師評估身體情形再作進一步接種。

ＡＺ疫苗接種狀況，副指揮官陳宗彥在記者會上表示，這兩天大家對於疫苗接種，大多數縣市都是以85歲以上做分年齡優先施打，只有五個縣市是七十五歲以上開始，大多數接種者都是85歲以上長輩，疫情開始到現在75歲以上長輩死亡比例占22.7%。

此外，亦可藉由持續性自然死亡率的評估，觀察是否有疫苗安全性的疑慮。如根據109年度我國人口統計資料，75歲以上年中人口為1,433,286人，同年度75歲以上死亡人數為95,367人；故可得知，即便在未接種COVID-19疫苗的情形之下，預期平均每日都會有200多名75歲以上長者死亡。

指揮中心統計，截至6月16日為止，國內共計1,133,515位民眾接種AZ疫苗，其中174,098名為75歲以上長者。根據疫苗不良事件通報系統顯示，目前已收到11例接種AstraZeneca COVID-19疫苗後死亡之報告，其中8例發生在75歲以上長者，死亡個案絕大多數均為高齡長者且有慢性疾病，部分個案經解剖後已可確認死因。

莊人祥說，目前已收到11例接種AZ疫苗後死亡之報告，其中8例發生在75歲以上長者，死亡個案絕大多數均為高齡長者且有慢性疾病，兩例個案死亡有明確死因。圖／取自直播畫面
莊人祥說，目前已收到11例接種AZ疫苗後死亡之報告，其中8例發生在75歲以上長者，死亡個案絕大多數均為高齡長者且有慢性疾病，兩例個案死亡有明確死因。圖／取自直播畫面

新冠疫苗

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