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醫護比長者多...多名長輩接種後猝逝 高市似出現緩打潮

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影／嘉市疫苗注射下修82歲 考量長輩心理現場不塞車

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導
嘉義市府在港坪體育館內，安排新冠AZ疫苗注射秩序良好、不塞車。記者卜敏正／攝影
嘉義市府在港坪體育館內，安排新冠AZ疫苗注射秩序良好、不塞車。記者卜敏正／攝影

嘉義市新冠AZ疫苗注射第三天，港坪體育館注射秩序良好、未有塞車群聚，今天上午注射人數跟前二天相比差不多，未受「疑似注射疫苗死亡」新聞影響；衛生局長張耀懋指出，嘉義市注射年齡已下修到82歲，採用「宇美+1式」注射，由醫護移動為長者服務，但流程順暢不僅動線安排，從預約就要考慮長輩心理。

95歲黃爺爺今天由女兒陪同到港坪體育館打疫苗，他笑著說「沒問題不擔心」；83歲王阿嬤注射疫苗後也說，安排很順暢、打完「不擔心副作用」，阿嬤女兒則直言長輩都有慢性病「家屬比較擔心」，但現場注射疫苗真的不會塞車。

嘉義市衛生局長張耀懋表示，疫苗注射除重視動線安排，前期預約規劃到最後接送都要完整計畫，而且還要考量長輩心理。

他說，市府通知長輩9點到12點來注射疫苗，多數長輩都會準時9點到場等待，9點到、現場當然大塞車，造成群聚風險。

張耀懋說，嘉義市最初疫苗預約注射先透過年齡控制人數，衛生局統計鄰里系統調查施打意願，每天滾動下修施打年齡，要讓疫苗達到最公平、最完整施打，今天已經下修通知82歲長輩也可打疫苗，另通知單上就分得很細，每半小時1梯次，每天共分14梯次，預約人流分散，現場群聚機會就低。

張耀懋說，非常感謝承辦疫苗注射的陽明醫院，院長謝景祥不僅多次先到港坪公園規劃動線，還依需求設計健保卡疫苗預約掛號系統，長輩進入體育館內排排坐，每排座位都距離2公尺以上，方便推輪椅長輩出入，另三組醫護人員注射疫苗依照座位色卡安排，每排注射完會隔跳二排注射，也減少塞車問題。

嘉義市衛生局長張耀懋，今天和工作人員討論下一波疫苗快打計畫。記者卜敏正／攝影
嘉義市衛生局長張耀懋，今天和工作人員討論下一波疫苗快打計畫。記者卜敏正／攝影
嘉義市府在港坪體育館內，安排新冠AZ疫苗注射秩序良好、不塞車。記者卜敏正／攝影
嘉義市府在港坪體育館內，安排新冠AZ疫苗注射秩序良好、不塞車。記者卜敏正／攝影

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