長者接種死亡可能非AZ惹禍 專家都呼籲：「可近性」要改進

日本捐贈124萬劑AZ疫苗，全台灣85歲以上長者開打第三天，目前已有13名長者接種後不明原因死亡，幾乎都高齡80、90歲以上。專長上市疫苗安全性監督的台大醫院臨床試驗中心主任陳建煒表示，台灣的疫苗安全監測系統不輸世界任何國家，要讓認真專業的相關人員有時間空間做事，現不宜下定論。他也提醒，高齡者在外折騰可能身體不適，接種模式的可近性和精緻度還有改善空間。

台大公衛流病與預醫所教授陳秀熙也表示認同。陳秀熙建議，中央和地方規劃疫苗接種策略時，應該要給年長者更貼心的服務，像是到宅、到點的疫苗接種服務，就非常重要，可減少因為外出奔波加重老邁問題，導致種種複雜因素干擾到疫苗接種效益。在接種AZ疫苗最多的英國，也有透過「到宅醫療」的模式，主動出擊打疫苗。

陳秀熙表示，台灣也有長照居家服務、在宅醫療，與其被動等待長者來預約、排隊，或許應主動出擊，優先透過外展服務為高齡長者打疫苗，接種前一定要詳細做好醫療評估。陳建煒表示，疫苗接種設站要因地制宜，聽取在地人的意見，在長者方便的時間和地點，設置較分散、小型的接種站，減少老人家在外面折騰帶來身體不適。

陳建煒表示，年輕人免疫反應較強，年長者免疫反應較弱，年長者接種新冠疫苗的國際研究趨勢重點，並不在副作用，而是擔心年長者接種後免疫生成不足、抗體不夠，很可能要打第三劑。現觀察到有少數長者接種後死亡，但目前沒有超過背景值、監測尚未發現警訊，整體觀察並不意外。

「疫苗安全監測的專業，是把資訊掌握到位，才能評論，」陳建煒表示，台灣疫苗安全監測系統行之有年，不輸世界上任何國家，有專人非常認真地持續監測搜集國外最新資訊，他都持續給予協助和指導，可以說是台灣這方面做得很到位。

陳建煒提醒，這波疫情發生了很多複雜事件，指揮中心的公信力、言論被接受程度，也受到影響，這時候更要小心，不能太快跳到結論，「很多事情還不確定的時候，先不用講那麼多」，也希望社會大眾給認真的專業人員，有空間和時間可以好好做事。

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