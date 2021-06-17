長者打疫苗傳猝死 陳時中：利大於弊 建議要施打

立法院審查「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第3次追加預算案」，上午黨團協商紓困4.0特別預算案相關事宜，預計明天完成三讀程序，針對立委詢問關於長者施打疫苗的問題，衛福部長陳時中表示死亡各種可能性都有，當然不能排除跟打疫苗有關，但目前是一個時序的相關，所以還是要到預防接種受害救濟的專家委員會討論，整體而言，從國外資料來看，也都有一定的死亡數，但目前大家還是認為利大於弊，因此建議要施打。 衛福部長陳時中（左）上午在立法院表示死亡各種可能性都有，當然不能排除跟打疫苗有關，整體而言，從國外資料來看，也都有一定的死亡數，但目前大家還是認為利大於弊，因此建議要施打。記者曾學仁／攝影

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