工業局調查施打國產疫苗意願 賴香伶：未核准就推銷

經濟部工業局發函工業區廠商聯誼會調查施打國產疫苗，指「如有員工不願施打國產疫苗或指定疫苗者，請勿列入名冊」，引發外界質疑是否為強迫推銷國產疫苗。民眾黨立委賴香伶今表示，國產疫苗尚未取得衛福部核准許可，工業局急於調查施打情況，「未核准就推銷」，容易引起國人憂慮，工業局作法欠缺考量，應該檢討。

國民黨立委洪孟楷昨接獲嘉義朴子工業區員工陳情，在國產疫苗未取得EUA情況下，卻收到國產疫苗施打造冊前置作業通知，雖本國勞工不想打國產疫苗可不列入名冊，但工業區的外籍移工卻被「鼓勵列入名冊」，形同被強迫施打，「把移工當成疫苗白老鼠」。

經濟部工業局則澄清，該通知是與工業區廠商聯合總會合作，為未來大規模施打疫苗，預先調查工業區廠商意願及場地規畫，提高疫苗接種效率。

賴香伶今表示，我國確實有必要發展國產疫苗，但疫情尚未平穩，民眾也很密切觀察各種疫苗安全性、防護力，而國產疫苗尚未進行三期試驗，也尚未取得衛福部許可，工業局作為工業區的主管機關，卻越殂代庖調查「國產疫苗」廠商施打意願，當然會引起工業區廠商與員工疑慮，擔心「有國產疫苗施打配額」、「被強迫推銷施打國產疫苗」，工業局的做法欠缺思量，不接地氣。

賴香伶說，疫苗是打在人體內，民眾有自由選擇是否施打特定廠牌疫苗的權利，工業局不應要求廠商配合施打國產疫苗，在國產疫苗尚未取得核准之下，調查意願時指名「國產疫苗」確有不當，應收回該函、另行通知。 民眾黨立委賴香伶。報系資料照

商品推薦