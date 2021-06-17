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基隆醫護到20多處安養護機構施打疫苗 減少移動意願高
基隆市政府15日起到18日，安排醫護人員，分別到各護理之家、養護中心、長照中心等20多處安養護機構施打新冠疫苗，免除住民還要移動、排除，施打意願很高，共預計施打974人。
基隆市衛生局長吳澤誠說，安養護機構有一組人馬負責在打，希望把防護力做起來，每瓶可打10人。
市府安排15日起到18日，分別到各護理之家、養護中心、長照中心、市立仁愛之家養護大樓、礦工醫院附設八堵護理之家、康復之家等20多處機構，預計施打974人。
今天基隆市立醫院醫護人員到養護中心、康復之家等機構施打疫苗，各機構都是本人及家屬同意才能施打，住民不用出去排隊，對市府貼心的作法都很稱讚。
暘基康復之家劉主任說，39住民有36人打，因之前每年都有打流感，以先前的經驗安排，十分順暢，要由本人及家屬決定，同意才會打，施打意願很高。
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