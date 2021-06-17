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長者打疫苗傳猝死？薛瑞元：現階段打疫苗還是利大於弊
全國自15日起啟動疫苗接種計劃，包括85歲以上長者優先施打，不過有傳出接種疫苗後死亡的個案。衛福部次長薛瑞元表示，是否與疫苗有關，仍要做研究，不過他認為，現階段來看，讓長者去施打疫苗，仍是利大於弊。
針對長者接種新冠肺炎疫苗後有猝死的個案發生，薛瑞元今於行政院會會後記者會中表示，85歲以上的長者在一般沒有施打疫苗的情形之下，因為屬於高齡，本來就有可能發生死亡個案，至於施打疫苗之後發生的死亡個案，仍要根據他的疾病史等等來加以判斷，是否跟疫苗施打有關。
他並表示，現階段來看，讓長者去施打疫苗，還是利大於弊，因為一但長者染疫，死亡率會變得非常高，而施打疫苗可以避免重症或是死亡，他仍然建議還是要施打疫苗。
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