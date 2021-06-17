美國不認免疫橋接怎麼辦？陳時中：歐盟、世衛態度正面

衛福部10日公布國產新冠肺炎疫苗緊急使用授權（EUA）審查標準，療效評估擬以免疫橋接方式佐證；但卻傳出美國食藥局（FDA）來函，認為現階段免疫橋接科學地位未定。陳時中今天在立法院表示，國產疫苗的國際認證還要努力，都是一步一步來，至於對免疫橋接看法，歐盟、世界衛生組織的態度是比較正面的。

立法院臨時會今天進行黨團協商紓困4.0特別預算案。國民黨立委賴士葆質疑，美國不承認用免疫橋接方式，國產疫苗EUA計畫是否生變。陳時中表示，EUA是因應重大的公衛事件，來設定緊急授權製造的辦法，所以目前台灣疫情狀況當然符合此條件；至於國際的認證，要持續努力，「這種藥的事情、疫苗的事情，都是一步一步來的啦」。

賴士葆詢問，審查小組會議什麼時候開？陳時中表示，要尊重召集人決定的時間，但這周不可能，因為相關資料還沒完整。賴追問，現在是否要告訴全世界，雖然美國沒有同意用免疫橋接做EUA，但衛福部還是進行國產疫苗EUA。陳時中回應，免疫橋接是審定的標準之一，歐盟、世界衛生組織的態度是比較正面的。

時代力量立委陳椒華表示，EUA審查是否比照美國公開直播。陳時中表示，這樣有正面效應，也有負面效應，目前沒這個打算。在野黨立委再發言，請陳時中再考慮看看，陳回應「好，我會考慮這問題」。

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