疫苗開打新北3人死亡 侯友宜：目前長輩施打率不受影響
新北開打85歲AZ疫苗後傳出3起死亡案件，新北市長侯友宜說，目前沒看到因為這些少數個案，而影響到長輩的施打率，都一直保持在6成左右，現場也有醫師做好評估，不過也希望檢調詳查死亡原因，民政、衛生體系也都有關懷長輩。
新北某長照機構69歲蔡姓男住民，前天打完疫苗後不舒服，昨上午10點被發現死亡，他有高血壓、糖尿病及心臟病等慢性病史；81歲女性洗腎患者前天到診所洗腎後接種，昨早被家人發現死亡；88歲長者前天打疫苗，返家後並未不適，昨晨死亡。
侯友宜說，有些個案施打隔一天往生，他真的非常難過也不捨，詳細死亡原因有賴檢調詳查，死因查清楚才能讓民眾了解，新北已啟動民政、衛生體系關懷長輩，尤其是對於這些往生者，真的非常難過跟不捨。
不過侯友宜也指出，目前長輩施打率都保持在6成都還算踴躍，若長輩有慢性病，現場有醫生會做好事先的評估，把風險降到最低，雖然這些死亡個案也都有醫生評估過，但還要再做更嚴格把關。
至於行動不便長輩可申請到宅接種服務，侯友宜說，開放區公所的電話接受登記，就會請專業醫師到宅評估，適合接種就會安排施打疫苗
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