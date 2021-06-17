承認外購疫苗進貨速度慢 陳時中再道歉

立法院臨時會今天進行黨團協商紓困4.0特別預算案。衛福部長陳時中表示，近來疫苗進貨的速度事實上是慢，當然要表達很抱歉，但是也盡力多方溝通，包括上週也和幾間藥廠有進行視訊會議，了解一下整體情況。

朝野協商時，國民黨團質疑，為何我國長者施打疫苗後死亡率偏高。陳時中回應，從國外數據來看，高齡者施打疫苗的狀況本來就比較高，但國內死亡個案是否是施打疫苗所致，還是要積極發掘死亡原因有無相關；救濟小組一直存在，若有時序上接近的案例，都會進行調查、審視。

陳時中指出，國內新冠肺炎死亡案例逼近500人，令人很傷心，但世界各國疫情剛開始都有類似情況，台灣死亡並沒有比國外更嚴重，「不是說它不嚴重，還是很嚴重，還是要努力把死亡數往下壓」。

國民黨團質疑國產疫苗申請緊急授權相關問題。陳時中表示，國產疫苗屬於戰略產業，要予以鼓勵，但並不代表國產疫苗申請緊急授權就非通過不可，仍要提出報告給專家小組審視，絕對沒有所謂護航，其產品還是要符合實際需要才可以。

國民黨團詢問，疫苗優先施打的第二類「中央及地方政府防疫人員」9萬人究竟有哪些人。陳時中表示，主要是第一線防疫人員，包括警察也會在裡面，中央的部分目前施打人數未超過1000人，總統府部分國安體系有人已施打，但行政人員目前還沒看到。

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