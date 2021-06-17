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長者接種疫苗 醫事人員細心服務讓民眾更安心

攝影中心 / 記者潘俊宏／台北即時報導
醫事人員一早就到疫苗施打站穿著防護隔離衣，準備為長者施打疫苗。記者潘俊宏／攝影
醫事人員一早就到疫苗施打站穿著防護隔離衣，準備為長者施打疫苗。記者潘俊宏／攝影

為了降低新冠肺炎疫情延燒，全台先為抵抗力較弱的長者施打疫苗，但施打新冠肺炎疫苗第三日，卻陸續傳出全台有11起長者接種後猝死的案例，讓許多未接種疫苗的老人與家屬擔憂是否有副作用，負責施打的區公所與醫事人員用更細心的服務讓施打的長者與家屬能安心。

區公所與醫事人員為避免長者提早到現場排隊，比施打時間更早到施打站安排流程並騰出空間安排桌椅，區公所人員表示，通常老人家行動較慢、也較頻尿，所以施打地點大多選擇在附近有廁所的學校、活動中心或體育館。而幫忙施打的醫事人員，也分工現場裝填施打的針劑，醫事人員一早先到穿戴好防護隔離裝備，詳細對施打的長者與家屬說明施打過程與後續的觀察要點，施打後會仔細在座位等處用酒精擦拭消毒，保護自己也保護每一位施打的人，所求的無非是疫情期間大家都能平安，共度難關。

醫事人員一早就到疫苗施打站為長者施打疫苗，施打過程細心告訴長者及家屬注意事項，一位家屬豎起拇指稱讚其細心。記者潘俊宏／攝影
醫事人員一早就到疫苗施打站為長者施打疫苗，施打過程細心告訴長者及家屬注意事項，一位家屬豎起拇指稱讚其細心。記者潘俊宏／攝影
醫事人員一早就到疫苗施打站為長者施打疫苗，施打後趁空擋用酒精擦拭座位區附近，保護下一位施打者。記者潘俊宏／攝影
醫事人員一早就到疫苗施打站為長者施打疫苗，施打後趁空擋用酒精擦拭座位區附近，保護下一位施打者。記者潘俊宏／攝影
醫事人員一早就到疫苗施打站穿著防護隔離衣，並為疫苗裝填在針筒上。記者潘俊宏／攝影
醫事人員一早就到疫苗施打站穿著防護隔離衣，並為疫苗裝填在針筒上。記者潘俊宏／攝影
醫事人員一早就到疫苗施打站穿著防護隔離衣，準備為長者施打疫苗。記者潘俊宏／攝影
醫事人員一早就到疫苗施打站穿著防護隔離衣，準備為長者施打疫苗。記者潘俊宏／攝影

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