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家長志工盼列「工作人員」打疫苗 校方憂變好心肝翻版

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
國內疫情持續，指揮中心將高中職以下教職員工和校內工作人員，列入第7類疫苗接種對象，但教育部尚未告知地方教育局列冊標準。報系資料照。
國內疫情持續，指揮中心將高中職以下教職員工和校內工作人員，列入第7類疫苗接種對象，但教育部尚未告知地方教育局列冊標準。報系資料照。

國內疫情持續，指揮中心將高中職以下教職員工和校內工作人員，列入第7類疫苗接種對象。教育部長潘文忠16日說，會爭取在下學期開學前夕完成施打。已經有家長開始打聽家長志工想納入「校內工作人員」，學校憂心此種情形恐成「好心肝」事件翻版。台北市教育局副局長陳素慧表示，教職人員的列冊標準，教育部尚未告知。

中央流行疫情指揮中心9日宣布，疫苗接種第7類「維持國家安全及社會機能正常運作」對象，新增「高中職以下學校教職員工與校內工作人員」及「幼兒園托育人員及托育機構專業人員」，名冊要先報到各地教育局審核，再通過指揮中心同意。

有北市學校指出，由於學校家長會、志工隊經常協助在校門口監測學生體溫，也常協助打掃校園、幫學生補救課業，已經有家長開始打聽是否可以納入「校內工作人員」的名單；另外，還有學校社團外聘老師也都希望學校可以幫忙納入名冊，該校憂心表示「會不會變成第二次好心肝事件？」。

陳素慧表示，公立學校跟公立幼兒園有員工差勤系統，可以直接調出名單，只要等教育部公布標準就能製作為名冊，不過私幼部分教師年年皆會有變動，而且教育局也沒有私幼的名冊，目前國教署已請地方事先請初步調查。

陳素慧表示，北市國小至高中職學校教職員員額約為2.9萬人，至於校內工作人員的列冊標準，教育部尚未告知，舉凡行政老師、警衛、廚工、志工、兼任老師等，皆可算是校內工作人員，人數眾多，需等教育部定義。此外，私幼屬於勞保人員的教職員，列冊時也應將加保時間點一併考量。

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