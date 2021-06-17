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郭台銘曝深夜接到陳時中致電 綠委：請黃珊珊參考

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
郭台銘聲明。圖／取自郭台銘臉書
郭台銘聲明。圖／取自郭台銘臉書

鴻海創辦人郭台銘昨天深夜發聲明，感謝衛福部長陳時中周末深夜致電，承諾將全力協助此次疫苗專案輸入。民進黨立委吳思瑤今指出，郭台銘不會漏接陳時中的電話，即使是夜半，即使是周末，這點提供請台北市副市長黃珊珊參考。

郭台銘昨聲明指出，感謝衛福部署長周志浩及其同仁在端午節期間，犧牲假日與他本人及團隊一起開會，討論專案進口的相關事宜，也感謝陳時中在週日深夜親自致電給自己，他承諾將全力協助此次疫苗專案輸入，以做為慈善宗教，工商企業協助政府進口疫苗之範例。

吳思瑤在臉書上表示，郭台銘昨天夜半的聲明，可以讀出一些事實。永齡基金會與政府戮力合作，疫苗採購持續進行中。造謠者企圖阻撓台灣取得疫苗。謠言止於智者，未經永齡查證國人切莫輕信。郭台銘證實與陳時中夜半還在熱線聯繫溝通，感謝衛福部全力協助。

吳思瑤說，也就是，公私部門全力協力合作，卡疫苗的是有心人士， 卡台灣的不是政府。真心關心台灣，絕不是私慾之人。

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