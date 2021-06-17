中市3長者施打AZ疫苗後死亡 盧秀燕：中央應盡速釐清以安民心

全台陸續發生有長輩疑似打完疫苗後死亡的案例，台中市就有3人。台中市長盧秀燕表示，今天來施打疫苗的長輩還是相當踴躍，對施打疫苗的意願影響不大，但中央應該要進行整體的研究釐清，以安定民心。

台中市長盧秀燕今日到清水國中快打站視察復康巴士接送長者施打疫苗情形，她表示，全台有12位長輩疑似施打完疫苗過世的案例，但今日來看長輩施打情況，這些事件似乎未影響長輩施打疫苗的意願，仍然相當踴躍，可能民眾太過擔心新冠肺炎的傷害性，不過既然全台各地都有發生這樣的案件，民眾有疑慮，希望中央盡速釐清，以安民心。

盧秀燕表示，台中市的復康巴士是六都唯一免費，有些縣市需要部份付費，但台中是完全免費，台中市85歲以上行動不便曾搭乘復康巴士的身障長輩約有1400人，估計這3天復康巴士接送約90名身障長輩施打疫苗，服務共170趟次。

盧秀燕說，今日是開放85歲以上長輩施打疫苗第3天，中市73500萬多劑AZ疫苗，昨日已用掉7成2，民眾施打意願踴躍；下批疫苗今天將到貨，預計19、20日施打80歲至84歲的長者。

90歲的李阿公和89歲的李阿嬤，夫妻倆從家中共乘復康巴士到清水快打站打疫苗，他們說，復康巴士快速又方便，相當貼心。

社會局指出，台中市新冠肺炎疫苗公費施打對象，若領有身心障礙證明，經需求評估符合復康巴士需求者，皆可預約台中市復康巴士接送至醫療院所或快打站施打疫苗，無設籍規定且免收費。 台中市長盧秀燕今日到清水國中快打站視察復康巴士接送長者施打疫苗情形。記者余采瀅／攝影

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