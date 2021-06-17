台中20歲女打完AZ疫苗休克？衛生局：失能者癲癇發作

中央配給台中市第一波7.35萬劑疫苗，提供第一至五類及第六類85歲以上長者施打，開打後傳出2名長者以及1名第五類腎臟癌患者死亡。台中市衛生局說，今天傳出一20歲的女長照員接種疫苗一度休克，讓現場民眾驚訝竟是「年輕人」，經查證是一名20多歲心智遲緩的失能人士在注射疫苗後癲癇發作，醫生立即檢查血壓、血氧、心跳、呼吸各項數值均為正常，因此讓個案稍微休息後再予以觀察，個案休息5分鐘後即甦醒。

台中市衛生局說明，昨天在太平區新光國中的快打站，有一名20多歲心智遲緩的失能人士，在注射疫苗後，產生不良反應遭到急救一事。這名失能者有「癲癇病史」，注射疫苗後，突然有點癲癇發作，醫生立即檢查血壓、血氧、心跳、呼吸各項數值均為正常，因此讓個案稍微休息後再予以觀察，個案休息5分鐘後即甦醒，並未使用藥物急救，今再追蹤身體狀況均正常，特此澄清，並非外傳遭到搶救等說法。

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