哪些症狀需警覺？AZ疫苗開打傳13長者猝死 一圖看縣市分布

日本捐台124萬劑AZ疫苗，全台各縣市已於6月15日開打，須依序以第1至7類接種順序施打，其中以75歲以上老人及65歲以上原住民為大宗。不過，各地卻陸續傳出長者打完AZ疫苗後返家猝死的案例，3天來已有13起，但死因是否為疫苗引起的不良反應，則有待釐清。

中華民國防疫學會理事長王任賢表示，疫苗僅會造成過敏性休克死亡，通常在剛注射後的半小時內發生，但超過30分鐘後的死亡，不能算與疫苗有關，按照以往慣例，會將由衛生局調查請專家研判。

傳染病防治諮詢會預防接種組召集人李秉穎提醒，打疫苗之後，若發生持續頭痛、胸痛、腹痛、不明原因出血點等症狀，馬上就醫檢查有沒有血栓問題。

全台長者猝死案例。聯合新聞網／製圖

全台長者猝死案例。聯合新聞網／製圖

疑與打疫苗相關的長者猝死案例：

▋台北市 1起

．96歲翁（心臟病史）士林區福華路一名有心臟病史的96歲老翁，16日上午接種AZ疫苗後，晚間被家人發現躺在房間床上，已無呼吸心跳死亡。

▋新北市 3起

．88歲翁一名88歲老翁，15日於淡水區新市國小接種站接種後，16日上午被家屬通報死亡。 ．81歲婦（洗腎患者）一名81歲的女性洗腎患者在16日上午至淡水匯康診所接種完疫苗後，返家出現不適症狀，被家人發現時已無生命跡象，緊急送往馬偕醫院仍不治。 ．69歲男（慢性病史）板橋一名在長照機構的69歲蔡姓男住民，患有有多重慢性病高血壓、糖尿病及心臟病等慢性病史，15日接種疫苗後，16日遭看護人員發現無呼吸心跳明顯死亡。

▋新竹市 1起

．97歲翁（罹阿茲海默症）患有阿茲海默症的97歲林姓老翁，14日施打AZ疫苗，15日身體不適送醫，但病情惡化於16日清晨不治。

▋新竹縣 1起

．97歲婦竹東鎮一名97歲范姓老婦人16日上午至竹東衛生所打完疫苗後，返家向家人表達肚子不舒服，於當日上午被家人發現躺在床上已昏迷無呼吸心跳。

▋台中市 3起

．90歲婦（罹阿茲海默症）南屯區一名90歲蔡姓老婦人15日至崇倫國中施打AZ疫苗後，出現意識模糊、發燒，經送醫急救後仍不治，經查該名婦人罹患阿茲海默症，但無慢性病史，衛生局仍須釐清死因。 ．94歲翁（慢性病史）西區一名94歲林姓老翁，有糖尿病、高血壓及阿茲海默症等病史，15日施打完AZ疫苗第1劑後，16日上午被家屬發現已失去生命跡象。 ．60歲男（慢性病史）一名為第5類接種對象的60歲邱姓男子，有腎臟癌及糖尿病病史，15日在護理之家接種AZ疫苗後，16日凌晨出現不適，隨後因重症引發急性呼吸衰竭死亡。

▋彰化縣 1起

．86歲翁（慢性病史）一名86歲男性14日由家屬陪伴到關懷據點接種AZ疫苗，當下並無身體不適，但16日被家屬發現已無呼吸心跳，經醫生判定死亡。據查該名老翁有糖尿病、高血壓和慢性肝炎等疾病。

▋嘉義市 1起

．83歲婦一名有心臟病病史的83歲盧姓婦人15日前往港坪體育館打完AZ疫苗，16日被看護發現身體不適，出現嘔吐狀況，接著沒有呼吸，送醫不治。

▋台南市 1起

．90歲翁一名90歲邱姓老翁15日打完AZ疫苗後，16日晚間被家屬發現在家中3樓樓梯仰躺猝死，家屬稱老翁除了腸胃小毛病外，並無其他常見慢性病，懷疑與打疫苗有關。

▋高雄市 1起

．92歲翁高雄92歲的潘姓老翁16日才打完疫苗，17日清晨身體不適，送醫後仍宣告不治，醫師診斷疑為心肌梗塞。家屬不滿昨日人還好好的，今日就出狀況，怒喊「我要見市長」。

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