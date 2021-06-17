藍委：組團出國打疫苗 政府憑什麼阻撓？

國內疫情延續，疫苗供不應求，國民黨立委林為洲今天表示，觀光局指團體旅遊禁令尚未解除，旅行社若組團出國打疫苗恐遭開罰，並影響營業執照，此舉形同阻斷民眾出國自救的契機。

林為洲在臉書指出，面臨嚴苛挑戰，每日眼見生命在這場憾事中逝去，許多民眾對政府外購疫苗的進程早已麻木沒有期待，對國產疫苗未經三期試驗又深具疑慮，出國打疫苗遂成為民眾自救的選擇。

林為洲表示，現在已有許多民眾自行購買機票飛往它國施打疫苗，有些民眾也有相同意願，但礙於經濟考量無法成行，若經由旅行社組團，將可減少民眾的成本，政府為何執意不開放？同時，民眾自行赴國外施打疫苗，行蹤不好掌握，在過程中恐有染疫風險，若是由旅行社統一出團統一管理，可以彌補這樣的漏洞。

林為洲說，台灣疫苗短缺是嚴峻的事實，政府在爭取國外疫苗又窒礙難行，民眾出國施打疫苗，對台灣的疫情絕對有正面幫助，觀光局的法規若無法與時俱進，反而成為讓疫情趨緩的阻礙。

此外，林為洲提到，旅行業從去年疫情爆發之初，已歷經一年半的產業寒冬，在這次的紓困4.0方案中，僅一次性發放每名員工4萬元的營運及薪資補貼，許多旅行業者早已奄奄一息，能否撐到年底都是未知數，疫苗團若能成行，將可為旅行業的景氣另闢新的道路。

林為洲也說，未來除了持續監督政府加速採購國外疫苗，和確保國產疫苗在安全有效的前提下讓民眾施打外，他也要呼籲政府，「給民眾一個自救的機會」。

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