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長者接種疫苗通報11死 陳時中：利大於弊 仍建議施打
各縣市開放長者施打疫苗，陸續傳出長者施打疫苗後死亡的事件，截至昨晚9點，有11例死亡通報。衛福部長陳時中今天在立法院表示，整體是利大於弊，建議長者還是要施打。
立法院今天進行第三次紓困追加預算朝野協商。國民黨立委林德福表示，長者打疫苗出現死亡率很高的現象，究竟長者要不要打？陳時中回應，造成這些案例死亡原因各種可能都有，不能排除跟疫苗（有關），還是要到救濟的專家委員會討論，而從國外來看，都有一定的死亡數，整體看仍是利大於弊。
時代力量立委陳椒華表示，陳時中提及要召開專家會議討論長者施打疫苗後死亡的相關問題，呼籲衛福部一定要盡快召開會議。國民黨立委林奕華也說，昨天發生的疑慮，衛福部要趕快召開會議予以釐清，對外說明，否則會降低民眾打疫苗信心。
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