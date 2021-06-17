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經濟部澄清未施壓工業區打國產疫苗 藍委批避重就輕

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
國民黨立委洪孟楷。圖／立法院提供
國民黨立委洪孟楷。圖／立法院提供

國民黨立委洪孟楷昨天指出，嘉義朴子工業區接到公文已在做國產疫苗施打造冊前置作業，但是國內EUA尚未通過，質疑是施壓工業區打國產疫苗。經濟部即澄清，是預先調查工業區內廠商意願及場地規畫，以提高疫苗接種效率。洪孟楷今再質疑，經濟部說法避重就輕，說不清為何EUA還未過就在造冊施打，分明為國產疫苗黑箱放水。

洪孟楷指出，經踢爆經濟部工業局下令全台工業區廠商造冊，其中「不願施打國產疫苗請勿入冊」，代表這波入冊的都是要打國產疫苗者。然而國產疫苗目前沒有一支取得認證，甚至僅有二期期中分析報告，現在已在安排7月施打，分明為國產疫苗全程開綠燈，這不是黑箱放水，什麼才是？

洪孟楷也說，今又再收到2張不同工業區傳來的施打通知，分別是高雄岡山本洲產業協進會及中興工業區，這是全台大動作的通知，他要求經濟部針對3個問題說明。

首先，洪孟楷質疑，國產疫苗EUA尚未通過，憑什麼工業局已經在詢問國人施打？有跟疫情指揮中心開會討論過？誰下令的，會議紀錄拿出來，是否代表EUA審查只是過場，國產疫苗7月一定會過？

其次，洪提到，外籍移工跟勞工有沒有選擇施打疫苗的權利？不打國產就不會照冊，代表照冊就是打國產疫苗，外籍移工有母語說明書嗎？還是威脅利誘要求，如果真的違反外籍移工意願就施打國產疫苗？

洪孟楷說，每每詢問政府官員有無施打疫苗，都會回以「個人隱私」為由拒絕透露；那透過雇主去造冊登記施打疫苗，根本嚴重侵犯隱私，老闆可以知道哪個員工登記施打、哪個員工沒登記，這不是欲藉同儕壓力讓員工就範施打國產疫苗？疫情指揮中心能有這樣的權限？

他也說，經濟部回應避重就輕，只是證實施打通知單是真的，民進黨政府如果全都要護航國產疫苗，枉顧外籍移工跟勞工的權利，這樣黑心做法，只會讓更多人反彈，沒過EUA已經造冊，就是黑箱作業。

國民黨立委洪孟楷指出，經濟部工業局下令全台工業區廠商造冊，其中「不願施打國產疫苗請勿入冊」，代表這波入冊的都是要打國產疫苗者。圖／洪孟楷辦公室提供
國民黨立委洪孟楷指出，經濟部工業局下令全台工業區廠商造冊，其中「不願施打國產疫苗請勿入冊」，代表這波入冊的都是要打國產疫苗者。圖／洪孟楷辦公室提供

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