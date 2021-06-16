96歲奶奶自主放棄打疫苗！ 他兩難問「這樣對嗎？」掀論戰
新冠疫情嚴峻，近日疫苗逐步開放長者施打，不過許多人都擔心，若出現較嚴重的副作用恐怕對長輩來說負擔太大。一名網友就指出，他的奶奶已經高齡96歲，平時幾乎不會出門，並因擔心出現副作用，決定放棄接種疫苗，讓他感到相當兩難，困惑直呼「這樣是對的嗎？」
原PO在網路論壇PTT發文表示，自己家中的有位高齡96歲的長輩，平常居住在台北公館一帶，算是空曠的地區。平常奶奶偶爾會在家中的院子散步走走，除此之外幾乎足不出戶，而此次雖符合接種疫苗的資格，但奶奶因擔心副作用，決定放棄施打，讓家人相當擔心。
原PO說明，雖然奶奶幾乎不外出，染疫風險不高，但照顧奶奶起居的姑姑，還是會去市場購物或採買民生用品，且年紀也已72歲，還罹患過初期的卵巢癌，整體來說算是高風險的族群之一，但目前也輪不到施打疫苗。
原PO苦惱地說，家中意見分為兩派，其中一派希望尊重奶奶的意願，但另一派則認為若沒施打才會讓健康風險更高，讓他感到兩難。文章引起熱議，不少網友都認為「96歲就尊重奶奶吧，出門也是折騰老人家」、「當然是不要打，子孫打就好一樣保護」、「其實90歲以上低活動性，我覺得打不打沒有太大差異」、「除非妳奶奶已經喪失自主能力，否則就尊重吧」。
但也有人說「老年人副作用都不太大」、「年長者我也會催促打疫苗」、「多一個重要的家人打疫苗，就是少一份失去家人的風險」、「不打就要忍耐到疫苗普及了」、「國產似乎副作用較低，可以考慮」、「如果她三年內不出門，當然可以不打，不然疫苗死亡跟疫情死亡的機率天差地遠」。
▪【疫情專題】本土確診新增167人 死亡個案增18例
▪【整理包】75歲以上怎麼預約打疫苗？各縣市規定與辦法一次看
▪【今日疫情懶人卡】北市聯醫染疫醫「發燒40度、雙肺浸潤」 高鐵首例站務員確診
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言