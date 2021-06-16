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96歲奶奶自主放棄打疫苗！ 他兩難問「這樣對嗎？」掀論戰

聯合新聞網 / 綜合報導
各縣市陸續安排為長者施打新冠肺炎疫苗。記者邱瑞杰／攝影
各縣市陸續安排為長者施打新冠肺炎疫苗。記者邱瑞杰／攝影

新冠疫情嚴峻，近日疫苗逐步開放長者施打，不過許多人都擔心，若出現較嚴重的副作用恐怕對長輩來說負擔太大。一名網友就指出，他的奶奶已經高齡96歲，平時幾乎不會出門，並因擔心出現副作用，決定放棄接種疫苗，讓他感到相當兩難，困惑直呼「這樣是對的嗎？」

原PO在網路論壇PTT發文表示，自己家中的有位高齡96歲的長輩，平常居住在台北公館一帶，算是空曠的地區。平常奶奶偶爾會在家中的院子散步走走，除此之外幾乎足不出戶，而此次雖符合接種疫苗的資格，但奶奶因擔心副作用，決定放棄施打，讓家人相當擔心。

原PO說明，雖然奶奶幾乎不外出，染疫風險不高，但照顧奶奶起居的姑姑，還是會去市場購物或採買民生用品，且年紀也已72歲，還罹患過初期的卵巢癌，整體來說算是高風險的族群之一，但目前也輪不到施打疫苗。

原PO苦惱地說，家中意見分為兩派，其中一派希望尊重奶奶的意願，但另一派則認為若沒施打才會讓健康風險更高，讓他感到兩難。文章引起熱議，不少網友都認為「96歲就尊重奶奶吧，出門也是折騰老人家」、「當然是不要打，子孫打就好一樣保護」、「其實90歲以上低活動性，我覺得打不打沒有太大差異」、「除非妳奶奶已經喪失自主能力，否則就尊重吧」。

但也有人說「老年人副作用都不太大」、「年長者我也會催促打疫苗」、「多一個重要的家人打疫苗，就是少一份失去家人的風險」、「不打就要忍耐到疫苗普及了」、「國產似乎副作用較低，可以考慮」、「如果她三年內不出門，當然可以不打，不然疫苗死亡跟疫情死亡的機率天差地遠」。

新冠疫苗

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