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德國BNT不願跟郭台銘談？ 黃暐瀚3點分析勸郭董：就退了吧！

聯合新聞網 / 綜合報導
資深媒體人黃暐瀚。圖／本報資料照片
資深媒體人黃暐瀚。圖／本報資料照片

本土疫情延燒，苦於台灣買無疫苗，鴻海集團創辦人郭台銘願親自購入500萬劑BNT疫苗，讓許多人也關心最後究竟能否順利取得疫苗。然而資深媒體人黃暐瀚則在臉書分享一篇獨家新聞，內容指出德國BNT高層其實不願與郭台銘談判，讓他憤怒以三點分析，力勸郭董「就退了吧！何必做到流汗，嫌到流涎？」。

黃暐瀚在臉書分享一則獨家內幕，內容透露德國BNT高層為何不願和郭台銘談判，並指出兩重點。第一，德國原廠覺得郭台銘太政治，不想跟郭台銘談；第二，負責冷鏈的裕利公司，希望郭台銘將錢捐給衛福部，由德國BNT、上海復星公司、裕利公司、衛福部簽4方合約。

但看完之後，黃暐瀚卻滿臉「黑人問號」。黃暐瀚指出，若德國原廠真的不想跟郭台銘，那找一個不被原廠信任的人去談買疫苗幹嘛？郭台銘現在就可以撤了。至於文中提及所謂四方合約，是指「裕利」、「上海復星」、「德國BNT總廠」跟「台灣衛福部」，依照這個組合，能談得成，那為何去年東洋談不成？之後的香港雅各臣+台灣信東，為什麼不成？因為不管是東洋還是台灣信東，當時如果談成，都是找裕利負責冷鏈運送啊！裕利一直都在，去年就在，為什麼現在他出面四方合約OK？去年卻兩度不OK呢？這又該怎麼解釋？

黃暐瀚表示，就算不用鴻海，裕利就能搞定好了。既然裕利自己就能搞定，那就政府編預算，四方簽合約，快點去買啊！要郭台銘「把錢捐給衛福部」，然後「退出」，讓裕利去簽四方合約的邏輯又是什麼？現在台灣缺的是錢嗎？我們不是沒有錢，而是有錢買不到。

黃暐瀚直言，如果裕利出面可以簽四方合約，立院早就通過了預算，政府就放手去買就對了，要郭台銘「把錢捐給衛福部」？這是捐幾點的？總之，如果這篇獨家都是真的，黃暐瀚最後也勸郭台銘「就退了吧！何必做到流汗，嫌到流涎？」。

新冠疫苗 黃暐瀚 郭台銘 BNT

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