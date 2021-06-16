人民打不到疫苗…美國親戚酸對台灣醫療失望 他一句話對方秒閉嘴

台灣自從5月中旬本土疫情變得嚴峻以來，人們都期待疫苗能緩解疫情。然而到目前為止台灣的疫苗施打率尚未普及，民眾只能透過遵守防疫措施來降低自身感染風險。一名男網友公開與美國親戚的LINE對話紀錄，對方表示對台灣醫療制度感到失望，讓他怒罵「我就是看不慣這種親戚」、「你有在前線付出嗎？你有幫到什麼忙嗎？」，引發眾人共鳴。

原PO在臉書社團「爆怨2公社」貼出與親戚的LINE對話擷圖，直言自己真的看不慣親戚的態度，更不客氣表示「充其量只是一隻資源蟑螂罷了，有好處就來，沒好處就嫌」。從照片中可以看到，原PO的親戚一開始就說「台灣的醫療制度怎麼會這樣，好像越來越誇張耶！真的蠻失望的」，接著原PO還被親戚叮嚀說「要好好照顧自己」、「我在美國疫苗都打好了」。

這下原PO忍無可忍，回嗆道「那你年初不是才從美國回台灣看牙醫嗎？」、「對醫療失望怎麼不在美國看牙醫？」，只見親戚也不甘示弱回答「講話沒必要那麼直接吧！看牙醫關你什麼事？」。原PO不忘趁機教訓親戚說：「平常也沒在台灣，要用醫療資源才會回台灣」、「說一套做一套的次等美國人我是看不太懂啦」，吸引眾多網友留言相挺。

不少人大讚原PO「有guts」、「我覺得你的回話超級讚，看了好舒壓」、「（親戚）玻璃心，你講的沒錯，幹麻回來看牙醫」、「他本來要跟你炫耀自已打完疫苗了」、「回得真好，切中要害」。有網友幫原PO吐嘈親戚表示「對制度失望，但是很滿意價位，不行喔」、「黃X什麼時後跑去美國？」、「我會回他：那台灣醫療制度關你什麼事？」。

然而有部分網友表示，或許原PO旅居美國的親戚有定期繳納台灣的健保費，所以才會特地回台灣看牙醫。對此，有網友補充「因為美國看牙醫貴到靠北，拔一次智齒要破萬的樣子」、「外國回來的說在台灣弄牙齒就算自費還是比國外便宜」、「我也有這種移民國外的親戚，平時對台灣嫌東嫌西，但需要用到健保（牙醫、健檢、手術）時就專程飛回來」、「有的還不繳健保費，要用才願意補繳」。 圖／翻攝自「爆怨2公社」

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