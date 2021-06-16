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新北3例疑接種AZ疫苗後死亡 肇因待釐清

中央社 / 新北16日電

124萬劑AZ疫苗開放公費接種後，新北市政府衛生局今天共接獲3名接種者在施打疫苗後死亡通報。衛生局指出，相關死者多有長期慢性病史，詳細死因仍待相驗釐清。

新北市政府12日獲中央配發8.3萬劑阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗後，當天下午已先前往長期照顧機構為照顧者、被照顧者接種及洗腎病患施打。85歲以上長者於15日起陸續施打。

新北市政府衛生局晚上表示，今天共接獲3起接種後死亡通報。其中，淡水衛生所今天通報1名88歲男性，15日於新市國小接種站接種後，今天早上接獲家屬通報死亡。

另外，淡水衛生所也通報，1名81歲女性洗腎患者今天上午在洗腎診所接種疫苗後，返家時出現不適症狀，家屬立即送往淡水馬偕醫院急救後仍不治。

衛生局指出，板橋衛生所今日通報，1名在某養護中心的69歲男性住民，15日在養護中心接種疫苗後，今天上午死亡。初步調查，這名長者患有多重慢性病高血壓、糖尿病、十二指腸潰瘍等，詳細死因仍待釐清。

新北市衛生局長陳潤秋今天稍早在疫情說明記者會中表示，接獲的死亡通報中，施打過程並無明顯不適，且有些有慢性疾病。至於詳細死因，仍待進一步釐清。

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