高市一線醫護接種率92% 陳其邁籲盡快全施打

高雄市政府衛生局統計，高雄市87歲以上高齡長輩接種率達69%，第一線醫護人員接種涵蓋率則已達92%。高雄市長陳其邁今天表示，8%未接種醫護應盡快接種，以降低院內感染風險。

針對疫苗接種率，衛生局統計，到目前為止，高雄市87歲以上高齡長輩接種率達69%，而長照機構、洗腎中心、社區高齡族群、醫事人員將在6月23日完成接種，第一線醫護人員接種涵蓋率則已達92%。

高雄市政府下午召開新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情應變會議，會後由陳其邁主持記者會，說明高雄市疫苗施打情形。陳其邁指出，為降低院內感染及傳染風險，第一、二、三類等高風險人員應盡快接種，特別是8%尚未接種的醫護，否則醫院若有大型群聚，醫療體系會崩盤。

在長者施打部分，陳其邁表示，中央給的配額大概有4萬2500劑，預計可以打到82歲的長輩，後續會比照87歲以上長者通知方式，通知各位長輩前來施打，現在已經造冊完畢，視中央配送情形，預計於18日讓80至86歲的6.1萬人開打。

為了方便長者施打疫苗，陳其邁表示，除了熱血計程車接送長輩打疫苗，紅、黃線可供施打疫苗民眾免費停車，高雄市今天開始也啟動到宅接種服務，醫護也進駐長照機構為住民接種，若87歲以上長輩當日無法接種完成，也可以改天就近施打，希望方便民眾接種。

另外，針對高雄市社區公費快篩成果，包括「串門子」等防疫專案、多次就醫等高風險民眾、長照機構人員等9360人皆無異常；而路竹、前鎮、楠梓、日月光、臨海、大發等園區，也完成1萬4563名國際移工快篩，結果皆無異常。

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