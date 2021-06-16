快訊

娶嫩妻曾為佳話 「鳥來伯」長青驚傳過世

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高市一線醫護接種率92% 陳其邁籲盡快全施打

中央社 / 高雄16日電
高雄市長陳其邁。聯合報系記者徐如宜／翻攝
高雄市長陳其邁。聯合報系記者徐如宜／翻攝

高雄市政府衛生局統計，高雄市87歲以上高齡長輩接種率達69%，第一線醫護人員接種涵蓋率則已達92%。高雄市長陳其邁今天表示，8%未接種醫護應盡快接種，以降低院內感染風險。

針對疫苗接種率，衛生局統計，到目前為止，高雄市87歲以上高齡長輩接種率達69%，而長照機構、洗腎中心、社區高齡族群、醫事人員將在6月23日完成接種，第一線醫護人員接種涵蓋率則已達92%。

高雄市政府下午召開新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情應變會議，會後由陳其邁主持記者會，說明高雄市疫苗施打情形。陳其邁指出，為降低院內感染及傳染風險，第一、二、三類等高風險人員應盡快接種，特別是8%尚未接種的醫護，否則醫院若有大型群聚，醫療體系會崩盤。

在長者施打部分，陳其邁表示，中央給的配額大概有4萬2500劑，預計可以打到82歲的長輩，後續會比照87歲以上長者通知方式，通知各位長輩前來施打，現在已經造冊完畢，視中央配送情形，預計於18日讓80至86歲的6.1萬人開打。

為了方便長者施打疫苗，陳其邁表示，除了熱血計程車接送長輩打疫苗，紅、黃線可供施打疫苗民眾免費停車，高雄市今天開始也啟動到宅接種服務，醫護也進駐長照機構為住民接種，若87歲以上長輩當日無法接種完成，也可以改天就近施打，希望方便民眾接種。

另外，針對高雄市社區公費快篩成果，包括「串門子」等防疫專案、多次就醫等高風險民眾、長照機構人員等9360人皆無異常；而路竹、前鎮、楠梓、日月光、臨海、大發等園區，也完成1萬4563名國際移工快篩，結果皆無異常。

新冠疫苗 陳其邁

延伸閱讀

鳳山早餐店感染源確診 陳其邁：舊個案無風險

高市醫護出勤疫苗接種每人每日加發1千 下波打82歲以上

高雄+1本土！鳳山早餐店家族五人染疫 兩菲籍漁工陰轉陽

滾動式調整疫苗接種措施 陳其邁馬不停蹄視察

相關新聞

90歲阿嬤打AZ後死亡 檢察官明天解剖查死因

台中市南屯區90歲的蔡姓阿嬤，罹有阿茲海默症病史，昨天上午接種AZ疫苗後，出現發燒、口渴，補充水分後失去意識，昨晚送急診...

高端疫苗成功解盲 但保護力夠嗎？一文看懂國產疫苗面臨哪些挑戰

高端疫苗成功解盲新冠疫苗臨床2期數據，且力拚通過EUA，然而數據的解讀、未來EUA的審查方式卻引發論戰，究竟在看待國產疫苗效力上，有哪些關注重點？

影／嘉市83歲婦昨打疫苗 今突嘔吐無呼吸送醫不治

嘉義市西區83歲盧姓婦人昨天接種AZ疫苗，不料今下午在家中身體不適，家屬打電話報案時已沒有呼吸心跳。儘管嘉市消防局線上指...

影／「迫不及待要打祖國疫苗」 台大教授苑舉正飛往上海

據《環球網》報導，台灣大學哲學系專任教授苑舉正15日發布一段視頻，宣布他已飛抵上海準備接種大陸的新冠疫苗。苑舉正在視頻中...

竹市97歲老翁前天打AZ後身體不適 今天不治

新竹市14日開放長者施打AZ疫苗，一名97歲林姓老翁開打第一天持疫苗通知單前往施打站接種，但家屬指出，林翁身體一向硬朗，...

高市一線醫護接種率92% 陳其邁籲盡快全施打

高雄市政府衛生局統計，高雄市87歲以上高齡長輩接種率達69%，第一線醫護人員接種涵蓋率則已達92%。高雄市長陳其邁今天表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。