竹縣97歲老婦打疫苗返家後死亡 檢警釐清死因中
竹東鎮一名97歲范姓老婦，今天到竹東衛生所接種新冠肺炎疫苗後，返家休息時失去意識昏迷，警消到場發現，已無生命跡象，是否因疫苗接種引起不良反應等原因，檢警釐清中。
新竹縣消防局今天12時26分許獲報，竹東鎮一名97歲范姓老婦無呼吸心跳，警消到場後確認，老婦已明顯死亡。
警消人員表示，范姓老婦今天上午9時多，到竹東鎮衛生所接種疫苗後回家休息，被家人發現，老婦失去意識，緊急通報119，但警消到場後，婦人已明顯死亡、無生命跡象。
目前，已由衛生所協助相驗事宜，至於是否因疫苗引起的不良反應，或是本身疾病導致死亡等原因，正待檢警進一步釐清中。
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