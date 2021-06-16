剩餘疫苗別浪費 柯文哲：診所可自行運用

台北市有基層診所指剩餘疫苗被要求作廢，市長柯文哲表示，診所可自行運用，原則上以一到七類對象或75歲以上長者優先，「但找不到，我也不會跟你說不可以」。

台北市政府下午召開新冠肺炎疫情記者會，媒體提問，有基層診所反映，接種剩餘的疫苗被要求作廢。

台北市長柯文哲表示，若是施打名單上有人沒來或是還有剩下的疫苗，不要浪費，原則上一到七類優先接種對象、75歲以上長者優先，但診所若找不到符合資格的人「我也不會跟你說不可以」。

柯文哲說，法規不需要這樣訂得死死的，「不要一個好心肝搞得要把多的疫苗丟掉，不需要這樣」。

副市長蔡炳坤補充，符合目前可施打對象、75歲以上長者，都不要浪費，各診所可自行施打。

柯文哲在14日疫情記者會就曾表示，醫療現場出現疫苗已開封但仍有剩餘的狀況，授權每個診所自行去運用，仰賴人與人之間的信任，相信診所不會亂用。

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