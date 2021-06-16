接種AZ疫苗後猝死 彰縣86歲老翁死因待查

彰化縣今天傳出有一名86歲老翁日前接種AZ新冠肺炎疫苗後，昨天家人回家發現老翁已無氣息死亡，由於老翁有高血壓、糖尿病等多重慢性病，死因是否和疫苗相關待查。

彰化縣疫情災害應變中心今天下午召開記者會，彰化縣長王惠美指出，從5月13日至今，彰化縣今天首度沒有新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診案例；不過她強調，對疫情仍不可掉以輕心，民眾仍應遵守各項防疫規定。

彰化縣衛生局長葉彥伯則說，彰化縣傳出首起接種疫苗後猝死的案例，死者是一名86歲的老翁，這名老翁14日在社區關懷據點接種疫苗，當時並無異狀就返家，不料隔天家人下班回家發現老翁已無氣息，明顯死亡。

葉彥伯指出，老翁有高血壓、糖尿病等慢性疾病，死因是否和疫苗有關無法確定，他們已將相關資料送交中央，也將協助家屬提出預防接種受害救濟申請。

商品推薦