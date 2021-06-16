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台中再獲配3萬餘劑疫苗 80歲以上長者可接種

中央社 / 台中16日電

中央第二波配給台中市3萬7200劑疫苗，預計最快明天到貨，台中市長盧秀燕今天表示，這批疫苗將開放80歲以上長者接種，民眾無須報名，依照通知單前往指定快打站即可接種。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，台中市獲中央分配首批7萬3500劑AZ疫苗，開放前六類人員施打。其中85歲以上長者於15日至17日，依市府發放的「施打疫苗通知單」時間地點，前往快打站接種疫苗。

台中市政府今天下午召開台中市流行疫情指揮中心線上記者會，會中盧秀燕表示，中央配發疫苗有限，第一波7萬3500劑疫苗，提供第一至五類及第六類85歲以上長者施打，昨天是台中市64處疫苗快打站施打的第一天，秩序良好。

她指出，統計1至6類接種疫苗進度，截至昨天已施打2萬4000多劑疫苗，完成率約33%，今天統計至中午12時，再施打1萬5440劑，其中快打站長者施打7013劑，至今一共施打3萬9858萬劑，完成率約54%，已經打了一半，市府會努力把疫苗打完。

中央第二波將增配台中市3萬7200劑疫苗，盧秀燕表示，這批將開放第六類80歲以上、未滿85歲長者接種；全市80至84歲的在籍長者約4萬3000多人，市府正加速造冊、製作疫苗通知單。

疫苗通知單將由民政系統，配送到長者家中，與上一波85歲以上的長者相同，預計最快今天晚間可拿到疫苗通知單，最遲這幾天陸續會收到。

盧秀燕提到，依照這幾天快打站的施打經驗，發現長者習慣上午出門、下午可能需要午休，因此將規劃於本週六、日上午為長者施打疫苗，符合長者生活型態，也能讓連日辛苦為民眾注射疫苗的全市醫護人員、前線防疫人員稍微休息。

至於民眾關心居住在台中，但不在籍的長者該如何施打疫苗，盧秀燕強調，不在籍但居住在台中的長者，可以請家人幫忙到全國的專責醫療院所預約施打疫苗，請民眾不用擔心。

新冠疫苗

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