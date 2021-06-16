快訊

「疫苗大外宣」巴爾幹版？塞爾維亞牽手中俄產疫苗

被指在分裂台灣 賈永婕反擊「我是哪根蔥」

桃園第2輪接種6月19日開打 只夠給79歲至80歲長者

中央社 / 桃園16日電
鄭文燦表示，若未來有民眾普篩需求，才會在大溪設置篩檢站。圖／桃市府提供
鄭文燦表示，若未來有民眾普篩需求，才會在大溪設置篩檢站。圖／桃市府提供

日本捐贈AZ疫苗桃園首波獲配5.6萬劑，昨天至明天替81歲以上長輩接種。桃園市長鄭文燦今天表示，第2波預計獲配2.7萬劑，18日配賦、19日接種，只能接種79歲至80歲的長者。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，日本捐贈近124萬劑AZ疫苗，桃園首波獲配5.6萬劑，首輪針對81歲以上長者施打、為期3天，昨天施打88歲以上長者，今天施打84歲以上長者，明天施打81歲以上長者。

鄭文燦今天下午在臉書（Facebook）直播說明疫情時表示，昨天施打人數比預估超過很多，動線和秩序安排有不周到的地方，要和民眾說一聲抱歉，真的是做得不夠好、不夠周到，昨天已開會請所有同仁檢討，今天接種狀況也一改昨天，動線非常順暢，都順利在中午以前完成接種。

鄭文燦說，桃園昨天接種了1萬2384人，接種率63%，加上長照機構住民和洗腎患者，接種率超過70%；今天接種了1萬3497人，接種率高達79%，每個站接種都很順暢，其中八德區大忠國小站，出席率更是高達91%，明天也預估會有1萬3000多人施打。

鄭文燦表示，明天是這一輪施打的最後一天，除了原有的25個接種站，會增設桃園巨蛋體育館站及中壢龍岡國中站，作為自由接種站點，只要有接種通知書，即使原本被規劃到別的學校接種站，還是可以去這2個站接種。

鄭文燦也說，第2波的日本AZ疫苗，預計會在18日配賦給桃園2.7萬劑，將在19日開始接種，由於還要支援1.2萬長照機構住民、6000多名洗腎病患的到院接種，以及部分造冊施打，經過精算，只能接種79歲至80歲的長者，約1.5萬人，將在19日上午8時到12時、下午2時到6時，在全市28個接種站接種。

鄭文燦也說，疫苗真的不夠，第二輪沒辦法打到75歲長者，目前看起來，施打率已經高達79%，比中央預估的50%多出很多。

鄭文燦也說，這兩天疫苗施打，不在籍的住民施打約3900人，加上明天恐會達5000人，希望中央在配賦疫苗的時候可以考量到，也補足這部分的差額。

新冠疫苗

延伸閱讀

鄭文燦道歉後高齡打針變流暢 今增設遮陽棚不再曬烈陽

桃園打疫苗增線、改宇美町式 長者今等10分鐘就打到

桃市議員要求大溪設篩檢站 鄭文燦：若需普篩才設

桃園接種亂象多 鄭文燦：增設桃園巨蛋、龍岡國中2站

相關新聞

新北第2波5.7萬疫苗周六開打 侯友宜：在不在籍都能打

新北市長侯友宜今日宣布第2波5.7萬劑AZ疫苗施打規畫，預計周六陸續開打，侯友宜表示，經過計算後能打到82到84歲以及7...

6月18日起配發第二批莫德納疫苗 開放第三類對象接種

指揮中心昨天宣布日捐台的124萬劑疫苗第二批將於6月17日起撥付給各縣市，預計配送39萬4800劑疫苗。而第二批莫德納疫...

竹東驚傳97歲老婦人打完疫苗3小時身亡 檢警正介入調查

新竹縣竹東鎮今天（16日）中午驚傳1名97歲的老婦人，上午前往竹東鎮衛生所接種完AZ疫苗後，返家卻出現身體不適，沒想到家...

高端疫苗成功解盲 但保護力夠嗎？一文看懂國產疫苗面臨哪些挑戰

高端疫苗成功解盲新冠疫苗臨床2期數據，且力拚通過EUA，然而數據的解讀、未來EUA的審查方式卻引發論戰，究竟在看待國產疫苗效力上，有哪些關注重點？

新北再添第3例 長照機構住民打完疫苗死亡

新北市板橋區1位在住宿式長照機構的蔡姓男住民，15日打完AZ疫苗併位有不舒服症狀，但今天吃早餐時食慾不好，上午10時被看...

賴清德：接種前有醫師診療 長者不必憂心疫苗副作用

副總統賴清德今天在臉書表示，有許多長輩害怕疫苗副作用，更擔心患有慢性病或罹患癌症，是否適合施打疫苗？但大家不必過度憂心，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。