桃園第2輪接種6月19日開打 只夠給79歲至80歲長者

日本捐贈AZ疫苗桃園首波獲配5.6萬劑，昨天至明天替81歲以上長輩接種。桃園市長鄭文燦今天表示，第2波預計獲配2.7萬劑，18日配賦、19日接種，只能接種79歲至80歲的長者。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，日本捐贈近124萬劑AZ疫苗，桃園首波獲配5.6萬劑，首輪針對81歲以上長者施打、為期3天，昨天施打88歲以上長者，今天施打84歲以上長者，明天施打81歲以上長者。

鄭文燦今天下午在臉書（Facebook）直播說明疫情時表示，昨天施打人數比預估超過很多，動線和秩序安排有不周到的地方，要和民眾說一聲抱歉，真的是做得不夠好、不夠周到，昨天已開會請所有同仁檢討，今天接種狀況也一改昨天，動線非常順暢，都順利在中午以前完成接種。

鄭文燦說，桃園昨天接種了1萬2384人，接種率63%，加上長照機構住民和洗腎患者，接種率超過70%；今天接種了1萬3497人，接種率高達79%，每個站接種都很順暢，其中八德區大忠國小站，出席率更是高達91%，明天也預估會有1萬3000多人施打。

鄭文燦表示，明天是這一輪施打的最後一天，除了原有的25個接種站，會增設桃園巨蛋體育館站及中壢龍岡國中站，作為自由接種站點，只要有接種通知書，即使原本被規劃到別的學校接種站，還是可以去這2個站接種。

鄭文燦也說，第2波的日本AZ疫苗，預計會在18日配賦給桃園2.7萬劑，將在19日開始接種，由於還要支援1.2萬長照機構住民、6000多名洗腎病患的到院接種，以及部分造冊施打，經過精算，只能接種79歲至80歲的長者，約1.5萬人，將在19日上午8時到12時、下午2時到6時，在全市28個接種站接種。

鄭文燦也說，疫苗真的不夠，第二輪沒辦法打到75歲長者，目前看起來，施打率已經高達79%，比中央預估的50%多出很多。

鄭文燦也說，這兩天疫苗施打，不在籍的住民施打約3900人，加上明天恐會達5000人，希望中央在配賦疫苗的時候可以考量到，也補足這部分的差額。

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