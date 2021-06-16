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國台辦對台企透過上海復星買BNT疫苗釋善意 郭辦回應了

全台疫苗接種破百萬劑 血栓個案增2例

中央社 / 台北16日電

國內疫情嚴峻，疫苗接種速度加快，截至昨天為止，全台疫苗接種突破百萬劑大關，但也新增2例血栓事件，另有2例有待專家評估研判。

國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，疫苗接種速度加快。

根據中央流行疫情指揮中心最新統計，昨天共有14萬9718人次接種新冠肺炎疫苗，其中阿斯特捷利康（AZ）疫苗共14萬3742人次、莫德納（Moderna）5976人次，全台累計接種100多萬人次。

疫苗接種後不良事件方面，AZ疫苗新增20件非嚴重不良事件、4件疑似嚴重不良事件，包括1例死亡；莫德納疫苗則新增4件非嚴重不良事件、2件嚴重不良事件。

指揮中心發言人莊人祥今天表示，新增的死亡個案為一名80多歲男性，本身有糖尿病、高血壓、慢性阻塞性肺病（COPD）、B型肝炎、顱內出血、冠心症等病史，今年1月曾因心肌梗塞住院，個案於14日到社區關懷站接種疫苗，15日下午被家人發現沒有呼吸心跳，通知衛生所做行政相驗，地檢署也將於今天安排法醫到家中做司法相驗。

莊人祥指出，至於今天有媒體報導台中也新增2名90多歲長者接種後死亡的狀況，由於2人均在昨天接種，並於昨晚、今早病逝，預計這幾天才會通報到中央，收到後會儘速公布。

另外，莊人祥也指出，國內繼日前出現首例30多歲男性接種疫苗後引起嚴重不良反應「血栓併血小板低下症後群」（TTS），近日再增2人確定因疫苗引發TTS，分別為40多歲女性及50多歲男性，另外有2例資料有待補齊、等待專家研判。

新冠疫苗

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